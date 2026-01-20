美欧再掀关税战 影响市场气氛｜古天后

1月20日，大致多云，日间部分时间有阳光及干燥，今晚开始气温将显著下降，寒冷天气将持续至本周五。周一为美国假期，金融市场休市。美国总统特朗普就取得格陵兰管治权，宣布对派兵格陵兰的欧洲8国加征关税，欧盟随即考虑对美国征收报复性关税反制，欧洲股市全线下跌，英、法及德股收市分别下跌0.39%、1.78%及1.34%。美股虽然假期，但股指期货则就格陵兰事件作出反应，道指期货跌逾400点，道指期货现于49100水平附近上落。

高盛料德国最受累美加征关税

高盛经济师估计，美国向欧洲多国加征10%关税，将导致受影响国家实质国内生产总值（GDP）减少0.1%至0.2%，当中以德国最受影响，倘信心动摇或金融市场受到波及，冲击将会更大。

德国智库Kiel Institute研究显示，特朗普政府实施关税几乎全部由美国进口商支付，最终由其本地客户及美国消费者埋单。该研究指出，外国出口商未有因为美国关税增加而大幅降价，反映华府2,000亿美元关税收入，大部分系从美国商界及家庭搾取，只有4%由外国企业承担。

德银环球外汇策略主管George Saravelos表示，华府对欧洲作出威胁，可能促使欧洲投资者抛售美国资产，有助提振欧元汇价，目前欧洲系美国最大贷款人，持有8万亿美元债券和股票，较全球其他国家总和多近一倍。

美元受压，美汇指数一度跌0.37%至99.02，瑞士法郎兑美元冲上两个月高位。高盛全球外汇、利率及新兴市场策略员Kamakshya Trivedi表示，瑞郎当前成为避险之选，走势与金价同步，主要因为瑞士受今次关税影响轻微。

港股暂时27000料有较大阻力

欧美或再爆新一轮关税战，中港虽然未直接受影响，但气氛绷紧下，港股亦难逃一跌。昨日恒生指数低开203点，早段跌幅一度扩大至311点，见26533低位。不过A股低开后回升，港股跌幅亦收窄，最终恒指跌281点或1.04%，报收26563，成交额2,256亿元，跌市成交减少，反映港股沽压唔算大。至于欧洲股市昨日普遍下跌，而美股假期，道指期货及纳指期货均下跌，不过港股于夜期市场则略为反弹，重返26600水平之上，今早黑期亦于26600水平之上徘徊。虽然格陵兰问题未有直接影响非欧洲国家，但特朗普是次举动已摧毁美欧互信基础，而北约变相形同虚设。如欧美再爆发新一轮关税战，等同向全世界发现一个讯息，所有关税协定一旦有不顺从美国任何意愿即可推翻，呢个实际系会对全球贸易关系带嚟负面影响，难免对股市带来震荡。

至于港股方面，暂时27000料有较大阻力，虽然内地上周已减息，但却同时调整融资比例，难免约制A股上升动力，港股或于短期内先作整固，又回复空间上落，上落区间约为26000至27000，静待下一轮突破时机。

古天后