Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指半日微跌 泡泡玛特大升逾8% 内房股及内航股有炒作｜港股午市

股市
更新时间：12:15 2026-01-20 HKT
发布时间：09:27 2026-01-20 HKT

恒指今早低开19点后，跌幅一度扩大至181点，见26363点，随后逐步回升，截至中午报26552点，跌11点或0.04%，半日成交1,298亿元。科指中午报5712点，跌37点或0.66%。

科网股普遍走软 腾讯跌逾1%

科网股普遍走软，小米（1810）及腾讯（700）跌1.48%；百度（9888）跌1.49%；美团（3690）跌0.66%；阿里巴巴（9988）跌0.25%。

蓝筹股中，泡泡玛特（9992）宣布斥资2.51亿回购140万股公司股份，消息刺激股价最高见199.6元，中午报196.1元，升8.46%，成半日表现最好蓝筹。

美银：中央释出强力正面讯号

内房股亦见受捧，中海外（688）及华润置地（1109）分别升4%及3.9%。消息面上，内地1月贷款市场报价利率（LPR）维持不变，符合市场预期。此外，美银证券指中央的协调政策释出强力正面讯号，目前宏观指标亦已转弱至历来触发政策出台的水平，但考虑到盈利复苏路径存在不确定性，偏好资产质素较佳及能带动资产净值持续增长的发展商，例如中海外、华润置地及建发国际集团（1908）。

另一方面，受到大学陆续放假及春运即将开始预售等影响，内地三大航空股集体上涨，东方航空（670）、南方航空（1055）及中国国航（753）分别涨4.56%、3.72%及2.51%。

沪上阿姨盈喜 股价升逾一成

个股方面，沪上阿姨（2589）预计2025年全年实现净利润为4.95亿至5.25亿元，较前年同期增长50%至60%。消息带动股价升10.77%，中午报98.75元。

---

美国总统特朗普早前宣布2月1日起向欧洲八国加征关税，以惩罚它们反对美方获取格陵兰，而欧盟亦正考虑对总值930亿欧元的美国货加征关税，作为反击。消息刺激避险需求飙升，黄金和白银价格周一双双触及历史新高，其中现货金价曾高见4,690美元，今早有所回落，暂报4,661美元；现货白银价今早亦曾高见94.75美元，最新则报93.47美元。

美股周一休市 期指跌势明显

美股方面，周一因马丁路德金纪念日假期休市，但美股期指跌势明显，三大指数期货跌幅介乎0.8%至约1%。此外，欧洲主要指数亦集体下跌，其其中欧洲斯托克50指数跌1.77%、英国富时100指数跌0.44%、法国CAC40指数跌1.78%，德国DAX30指数亦跌1.22%。

港股方面，恒指今早低开19点，报26544点。科网股受压，阿里巴巴（9988）跌0.4%；腾讯（700）跌1.5%；美团（3690）跌0.2%；小米（1810）及京东（9618）亦分别跌1.3%及0.1%；百度（9888）更跌逾2%。

泡泡玛特近两年来首次回购

泡泡玛特（9992）昨日（19日）斥资2.51亿元回购140万股股份，每股回购价177.7至181.2元，为公司近两年来首次回购；该股开市报190.2元，升逾5%。

汇控料市值将见3000亿英镑

汇控（005）企业及机构理财行政总裁Michael Roberts出席达沃斯世界经济论坛接受彭博访问时表示，汇控正朝向逾3,000亿英镑（约3.14万亿港元）市值进发；该股开市报129.1元，升1.7%。

相关文章：汇控料股价再升逾50% 「3,000亿英镑市值指日可待」 警告格陵兰动荡带来挑战

中国中免购DFS港澳业务

中国中免（1880）将收购DFS在香港及澳门的旅游零售业务，以及其在大中华区的无形资产。同时，LVMH集团及Miller家族将参与中国中免的增资，认购其在香港新发行的H股股份。中国中免开市报89.85元，升2.8%。

北水动向方面，昨日净买入港股22.92亿元，中芯国际（981）、华虹半导体（1347）、腾讯（700）分别获净买入4.62亿元、3.93亿元及2.73亿元；而中移动（941）、优必选（9880）、美团（3690）则分别遭净卖出6亿元、5.17亿元及2.87亿元。 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
17小时前
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
影视圈
20小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
17小时前
筲箕湾烧味店突爆红！门外近20人等位食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
18小时前
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
商业创科
6小时前
饮用水风波︱政府撤回向陈嘉信颁授银紫荆星章决定 称陈嘉信作为部门首长应承担责任 另惩处三名物流署人员包括首长级
饮用水风波︱政府撤回陈嘉信银紫荆星章 称部门首长应承担责任 另惩处物流署3人员包括首长级
政情
1小时前
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
影视圈
19小时前
大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺
大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺
政情
5小时前
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
社会
3小时前