汇控料股价再升逾50% 「3,000亿英镑市值指日可待」 警告格陵兰动荡带来挑战

汇控（005）市值首次突破2,000亿英镑数周后，其企业及机构理财行政总裁Michael Roberts出席达沃斯世界经济论坛接受彭博访问时表示，汇控正朝向逾3,000亿英镑（约3.14万亿港元）市值进发；对于应用AI，他认为不会导致集团出现大裁员。

Roberts指出，尽管地缘政治危机持续酝酿，汇控很可能会进一步壮大，股价有机会较现水平再涨50%以上，而目前股价已接近历史高位。他说，「要达到3,000亿英镑绝对是指日可待」，并认为「以汇控创造盈利能力而言，应该拥有更高的估值。」汇控香港昨收127元，跌1.2%。

称AI不会导致大裁员

汇控在过去一年，进行全球业务大重组，裁减数千个职位，合并或关闭部分业务线，同时出售其他业务，这都属集团行政总裁艾桥智领导下，简化集团结构并削减成本的策略工作。Roberts说，重组已大致完成，现正寻求方法推动增长。他又警告，美国总统特朗普要求控制格陵兰所引发的地缘政治动荡将带来严峻挑战。

汇控正研究如何将人工智能（AI）与数字资产等新科技融入营运中。他认为AI不会导致汇控出现大规模裁员，反而会提高员工生产力。他很期望利用有关新科技，让银行家能节省花在行政工作上的时间，因现时花在行政的时间较与客户见面的时间还要多，而AI则有望重新在这两者间作出平衡。

