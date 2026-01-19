Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鸣鸣很忙传集资达39亿 引入腾讯、富达、淡马锡做基投

更新时间：21:29 2026-01-19 HKT
发布时间：21:12 2026-01-19 HKT

综合外电报道，内地食品饮料零售商鸣鸣很忙，继本月初通过上市聆讯后，拟最快周二（20日）建簿，集资4亿至5亿美元（约31亿至39亿港元）。据报腾讯（700）、富达国际和淡马锡将担任基石投资者。

中国最大休闲食品饮料产品商

鸣鸣很忙主要品牌包括「零食很忙」和「赵一鸣零食」，该公司在2024年按GMV计，是中国最大的休闲食品饮料产品连锁零售商，亦是中国第四大食品饮料产品连锁零售商。去年首三季该公司GMV录得661亿元人民币，按年增74.5%。截至期末，拥有1.95万家门店。

招股书显示，鸣鸣很忙集资将用于提升供应链能力及产品开发能力、门店网络升级、品牌建设及推广活动、提升科技能力和数字化水平、寻求与业务互补的收购机会，以及一般企业用途。

牧原食品传路演 或集资117亿元

另外，外电报道指，生猪养殖龙头、A股牧原食品已开始预路演，筹资可能高达15亿美元（约117亿港元）的资金，最快2月挂牌。

商米科技传最快2月上市

至于蚂蚁集团、美团（3690）和小米（1810）有份投资的商米科技，据报亦最快2月挂牌，集资约1.5亿美元。

汇川技术筹划来港发行H股

另一方面，A股市值逾2173亿元人民币、工业机械人制造商汇川技术公布，正筹划发行H股并在港上市。

玖物智能申来港上市

而内地智能具身产业机器人公司玖物智能递表，客户来自清洁能源技术、电子与半导体及光模块等高科技领域，中金和花旗为保荐人。

