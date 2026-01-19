证券总会建议IPO提高散户配发比例 豁免低流动股票印花税 设集体诉讼制度

证券及期货专业总会向提交《财政预算案》意见书，关注新股市场结构不平衡，建议提高散户的配发比例，同时针对现有法律工具在保障散户权益不足，提倡研究确立证券集体诉讼制度。该会再次建议下调股票印花税，并对低流动性股份豁免收费。

回拨机制令散户只分得10%新股

证券及期货专业总会会长陈志华在意见书指出，现行新股市场的的回拨机制中，散户仅获分配10%的股份，90%归机构，使市场结构不平衡，导致散户风险加大。该会建议提高散户的配发比例，以增强市场信心，提升公平性。

大型新股集资少数保荐人 倡设框架管制

总会亦关注上市申请文件质素下滑及不合规行为，现时大量A+H同步上市及超大型新股，高度集中于少数中资头部券商及律师所。该会建议，由财经事务及库务局牵头，与证监会及联交所共同检视保荐人资源配置监管框架，把「每名主要人员同时负责约2至3宗活跃IPO申请」的实务监管期望，上升为清晰的书面指引；并期望证监会成立专责小组，定期监察各持牌保荐机构的项目负荷，一旦超出指引上限，触发「暂停接纳新项目」、「强制整改计划」甚至「暂停保荐资格」等分级处分机制。

建议印花单减半 与内地看齐

交易成本方面，证券总会又建议，本港应进一步下调股票交易印花税一半，至买卖双边各0.05%，令一个买卖交易总体印花税为0.1%， 与中国内地A股市场看齐。会方又指出，对于规模较小和流动性偏低的股份，其印花税贡献本相当有限，建议引入豁免印花税，旨在带动股份交易。

证券集体诉讼机制保障散户权益

另外，证券总会认为，面对大规模侵权行为，现有法律工具在保障散户权益方面显露不足，建议香港应以循序渐进、精心设计的方式，引入以「选择退出」为原则的证券集体诉讼机制，作为证监会诉讼之外的重要补充，为投资者提供可主动启动的常规化司法救济渠道。