中国最大养猪企业牧原股份传下月来港上市 集资最多117亿

据彭博引述消息报道，中国最大生猪养殖及肉类生产商牧原股份计划最快于2月在香港上市，集资额最高可达15亿美元（约117亿港元）。报道指，目前牧原股份的上市审议仍在进行中，最终发行规模及时间表仍可能随市况调整。据悉，是次上市的联席保荐人包括摩根士丹利、中信证券及高盛。

东鹏饮料亦寻求在港上市

若消息属实，牧原股份将成为近期第二家寻求在港大额集资的内地行业龙头。报道指，中国能量饮料巨头东鹏饮料上周亦开始评估投资者对其在香港第二次上市的兴趣，集资规模同样超过10亿美元。

牧原股份去年赚逾147亿

总部位于河南的牧原股份成立于1995年。根据公司上周发布的业绩报道，2025年全年净利润预计介乎147亿至157亿元人民币，其A股（002714）市值约370亿美元（约2,577亿港元）。

根据弗若斯特沙利文统计，自2021年起，按生猪产能及出栏量计量，牧原股份是全球第一大生猪养殖企业，生猪出栏量连续四年全球第一。按生猪出栏量计算，全球市场份额从2021年的2.6%增长到2024年的5.6%，于2024年，其市场份额已超过第二至第四大市场参与者的总和。

另外，牧原股份自2019年开始进军生猪屠宰肉食业务，以增强全产业链运营的优势。根据弗若斯特沙利文统计，按屠宰头数计量， 牧原股份于2024年的屠宰与肉食业务位列全球第五、中国第一。按照收入计量，2021年至2024年间，屠宰肉食业务的收入复合年均增长率居于中国大型同行业企业之首。