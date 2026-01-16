新股IPO｜新股申购人数大增至47万 网传「猴子军团」违规涌港入飞 证监称券商必须确保资料准确

今年港股IPO市场持续畅旺，以近期市场最瞩目的壁仞科技（6082）及MINIMAX（100）为例，分别多达47万及近42万人申购，远超去年受热捧的聚水潭（6687）及紫金黄金国际（2259），两者分别获38万及35万人申购；换言之，今年IPO市场或多近10万人参与。对于申购人数大增，有内地社交媒体文章指市传有俗称「猴子军团」的虚假人头户利用海外券商漏洞大规模违规抽新股。《星岛头条》就此向业界查询，获回复指曾听闻事件，或有不法之徒利用灰色地带开设账户；证监会则指经海外转介订单的持牌中介人，必须采取合理步骤以确保客户身分识别资料准确，但不会对市场传闻或个别个案作评论。

壁仞申购人数远较去年多

根据港交所资料显示，在近期上市新股之中，以壁仞科技及MINIMAX申购人数最多，分别有47万及近42万人申购，单计乙组（500万或以上）申购人数亦有2.9万及近2万人参与。

根据港交所资料显示，壁仞科技申购人数有47万。

相比之下，去年10月上市聚水潭（6687）获逾38万人申购，去年9月上市的紫金黄金国际及去年5月上市的宁德时代（3750），亦分别有35万及31万人申购。以此估计，今年新参与抽新股人士或较去年多近10万。

港股IPO申购人数统计

公司名称 申购总人数 乙组申购人数 壁仞科技（6082） 471116 29255 MINIMAX（100） 417646 19957 智谱（2513） 204871 14826 精锋医疗（2675） 196179 6402 天数智芯（9903） 180802 9735 BBSB（8610） 145089 — 兆易创新（3986） 148419 12692 红星冷链（1641） 103102 5097 金浔资源（3636） 64456 882 瑞博生物（6938） 42771 942 去年上市热门新股 聚水潭（6687） 386815 21643 紫金黄金国际（2259） 350775 24133 宁德时代（3750） 310827 19049

若以历史数据作比较，目前炒风尚不算「炽热」，其中蚂蚁集团于2020年招股时曾获155万人申购，惟最终未能成功上市；而工商银行（1398）于2006年上市时，亦创出97万人认购的纪录。不过，港交所于2023年推出新股电子平台FINI后，大幅打击了重复认购行为。

网传利用海外券商大量开户

至于市传所谓的「猴子军团」，据内地社交媒体文章所指近期数量大增，这是利用监管较宽松地区的海外持牌券商大量开户，例如一些新西兰或越南等持牌小型券商，再透过香港持牌券商作为中介提交申购定单，以参与港股IPO。

该篇文章更声称，若港股券商开户仍毋须人脸识别、且容许非本人名下银行卡出入金，这些「军团」可「虚拟出上万个帐户」，并于「一档热门新股获利数百万元」。

证监：一旦发现违规将采行动

针对相关传闻，证监会表示不会对市场传闻或个别个案作评论，但证监会强调会积极监察市场，一旦发现有违规行为，将采取适当的监管行动。证监会又指，根据现行的新股发行平台（FINI）机制，所有参与首次公开招股（IPO）的认购人士，均必须提供投资者身分识别资料。这意味着无论资金来源何处，最终投资者的身份必须披露。

证监会强调会积极监察市场，一旦发现有违规行为，将采取适当的监管行动。

另外，证监会亦指处理经海外转介订单（oversea-routed orders）的持牌中介人，必须采取合理步骤，以确保提交至FINI的客户身分识别资料准确无误。证监会进一步要求持牌中介人必须对相应的海外经纪行进行额外的尽职审查措施，其具体包括必须了解海外经纪行的「底层客户」（underlying customers）类型，以及其预期的交易性质及规模；另外，必须评估海外经纪行的反洗钱（AML）及打击恐怖分子资金筹集（CFT）监控措施。

业界：或有不法之徒利用灰色地带

另一方面，富途证券首席分析师谭智乐透露，曾听闻坊间的「猴子军团」事件，认为在目前机制下，或有不法之徒利用灰色地带开设账户，可能会触动证监会神经，并加强相关监管。不过，对于大规模「假人头」的说法，他反驳指现行开户需经银行系统及电子KYC（客户身份认证），难以大规模造假。

此外，针对新股中签难的情况，他坦言新股新制下冻资期大幅缩短为「T+2」，令孖展利息成本显著下降，因此投资者倾向加大杠杆，「闲闲地」也能录得逾千倍超购，变相令新股难以抽中；同时，新股近期出现抽中即赚钱的「Free Money」效应，竞争自然激烈，中签难是正常反映。