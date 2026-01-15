Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

长和再传分拆屈臣氏港英双重上市 估值或达2340亿 淡马锡寻退出

股市
更新时间：17:36 2026-01-15 HKT
发布时间：17:36 2026-01-15 HKT

长和（001）旗下零售旗舰屈臣氏集团再传分拆上市，路透引述消息报道，屈臣氏计划在香港及英国双重上市，估值或达300亿美元（约2,340亿港元），最快第二季完成。报道指，新加坡主权基金淡马锡将借此退出多年来的投资。

目前长和市值为2,277亿元，意味市传屈臣氏上市的估值，等同整个母企。

评估投资者兴趣

报道指，长和已委聘高盛及瑞银筹备屈臣氏上市工作，并开始评估投资者的兴趣；该集团亦正寻求屈臣氏在今年中完成双重上市，但具体时间表尚未最终确定。早前有报道指，屈臣氏此次上市可能筹集20亿美元（约156亿港元）。

相关新闻：长和传分拆屈臣氏于港英两地上市 集资156亿 集团：不回应巿场传言

长和曾指不回应市场传言

有关传闻于去年11月已出现，长和曾指「不回应市场传言」。当时彭博报道，长和曾因早年疫情推迟屈臣氏的上市计划，其后又遇上新股市场低迷，但现时市况好转，造就上市机会。

淡马锡持股逾11年

路透报道又指，目前持有屈臣氏集团25%的淡马锡，将藉是次分拆上市后，退出有关投资。淡马锡是在2014年，以57亿美元（约444亿港元）入股25%股权。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
5小时前
湖南女童疑因找不到妈妈，在停车场激动晕倒后死亡。
00:09
湖南妇偷偷离开前夫家 9岁女寻母未果哭死街上︱有片
即时中国
7小时前
婆婆恐被榨干便利店陷心寒对质 女店员爆1句话死守棺材本：「你个仔...」｜Juicy叮
婆婆恐被榨干便利店陷心寒对质 女店员爆1句话死守棺材本：「你个仔...」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
影视圈
23小时前
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
2026-01-14 16:28 HKT
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
影视圈
9小时前
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
泰国再「冧」起重机︱车CAM实拍2死5伤恐怖画面 与在建高铁惨剧同一承建商
00:18
泰国再「冧」起重机︱车CAM实拍2死5伤恐怖画面 与在建高铁惨剧同一承建商
即时国际
2小时前
五索开台大爆富豪马先生性癖：可以搞成晚 被问「多人运动」咁回应 接受随时分手？
五索开台大爆富豪马先生性癖：可以搞成晚 被问「多人运动」咁回应 接受随时分手？
影视圈
8小时前
麦明诗「准阿嫂」系TVB上位小花？大合照企位融入麦家力压妹妹 女方亲回与麦明山关系
麦明诗「准阿嫂」系TVB上位小花？大合照企位融入麦家力压妹妹 女方亲回与麦明山关系
影视圈
1小时前