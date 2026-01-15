长和再传分拆屈臣氏港英双重上市 估值或达2340亿 淡马锡寻退出

长和（001）旗下零售旗舰屈臣氏集团再传分拆上市，路透引述消息报道，屈臣氏计划在香港及英国双重上市，估值或达300亿美元（约2,340亿港元），最快第二季完成。报道指，新加坡主权基金淡马锡将借此退出多年来的投资。

目前长和市值为2,277亿元，意味市传屈臣氏上市的估值，等同整个母企。

评估投资者兴趣

报道指，长和已委聘高盛及瑞银筹备屈臣氏上市工作，并开始评估投资者的兴趣；该集团亦正寻求屈臣氏在今年中完成双重上市，但具体时间表尚未最终确定。早前有报道指，屈臣氏此次上市可能筹集20亿美元（约156亿港元）。

长和曾指不回应市场传言

有关传闻于去年11月已出现，长和曾指「不回应市场传言」。当时彭博报道，长和曾因早年疫情推迟屈臣氏的上市计划，其后又遇上新股市场低迷，但现时市况好转，造就上市机会。

淡马锡持股逾11年

路透报道又指，目前持有屈臣氏集团25%的淡马锡，将藉是次分拆上市后，退出有关投资。淡马锡是在2014年，以57亿美元（约444亿港元）入股25%股权。