长建牵头售UK Rails料本月完成 李泽钜曾称套现为「更大交易」 消息：属整个长江集团策略

更新时间：14:54 2026-01-14 HKT
发布时间：14:54 2026-01-14 HKT

长江基建（1038）表示，去年牵头系内财团出售英国铁路车辆租赁公司UK Rails的交易，已获英国竞争及市场管理局审批，预期本月内完成后，将带来理想的入帐收益。早前消息人士指，该项目累计回报约为原本投资的2倍。

大行料重新配置资本 提升股东回报

汇丰及摩根大通于去年7月分别发表的分析报告，均提及出售UK Rails的累计回报约为原本投资之2倍，其中摩通相信，此举展现长建重新配置资本以提升股东回报的能力，认为长建可能投放资本去收购具可靠稳健现金流的项目。而汇丰亦表示交易所得现金，很大可能被重新配置到风险回报较佳，以及与现有业务具协同效应的投资机会。

李泽钜：生意有买有卖才能做大

长江集团主席李泽钜在去年7月回应有关交易时，曾表示：「有买有卖，生意才能做得更大。我们一向不喜欢借贷，遂不时储备资金进行更大的交易。」

据接近长江集团的人士表示，李泽钜就交易的回应，以及汇丰与摩通分析员报告的评论，「不只适用于长江基建，亦为整个长江集团之策略。」

集团料释放资产潜在价值 降负债率

李泽钜在去年8月于长江实业（1113）中期业绩报告中指出，系内各成员公司所组成的合营企业，已同意出售UK Rails的所有权益，有关交易将可让合营企业释放出售资产的潜在价值。而在长建中期业绩报告中指出，交易所带来的收益，将大幅降低该集团负债净额对总资本净额比率。

长和系4集团共同持股 全数出售

UK Rails现时由长和系各集团共同持有，包括长江基建、长江实业、电能实业（006）及长和（001），分别持股65%、20%、10%、5%。在最初交易时，长建及长和是在2015年，按企业价值25亿英镑（时值293亿港元）收购UK Rails，各占50%股权。

UK Rails投资10年 提供稳定现金流

UK Rails为英国主要铁路车辆租赁公司之一，该公司以长期合约出租地域性、短途和高速载客列车，以及货运机车，为铁路及货物运输营运商提供服务。长建指出，UK Rails凭借铁路车辆租赁合同的保障，过去10年间的业务表现理想，一直提供稳定现金流，即使新冠疫情期间亦不受铁路乘客需求减少的影响。

