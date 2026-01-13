前奥园健康向中国奥园泵水33亿人币引资金压力 联交所谴责或批评15名董事

前称奥园健康的星悦康旅（3662）在2021年至2022年向当时大股东中国奥园（3883）提供33亿元人民币财务资助，过程违反《上市规则》，遭联交所采取纪律行动，15名董事被谴责或批评，其中两企的前行政总裁郭梓宁，被评不适合担任该公司董事高层职务。

两董事被评损害投资者权益 郭梓宁不适合任高层

联交所的纪律行动中，包括谴责星悦康旅、谴责14名中国奥园及星悦康旅现任或前任董事，以及批评一名中国奥园独立非执行董事。当中联交所更对郭梓宁作出「不适合性声明」，即认为其不适合担任高层，亦对中国奥园前首席财务官陈志斌与星悦康旅前执行董事郑炜，作出「损害投资者权益声明」，认为二人任公司高层可能会损害投资者的权益。

多名董事须完成培训

联交所亦要求中国奥园前主席郭梓文等7人各完成17小时的培训；并要求星悦康旅前执行董事陶宇等5人各完成26小时的培训。

董事将中国奥园利益置于奥园健康之上

事件源于2021年至2022年3月底期间，中国奥园面临严重流动资金问题，而当时子公司奥园健康透过147宗交易，提供33亿元人民币的财务资助。但涉事董事未有履行董事职责，令奥园健康违反《上市规则》，包括董事在批准有关交易时，都清楚知道中国奥园的流动资金问题以及财务资助，会对奥园健康造成巨大资金压力，同时亦未有避免或管理利益及职务冲突，并将中国奥园的利益置于奥园健康之上。

对于是次纪律行动，联交所指，星悦康旅及相关董事没有提出抗辩，并同意接受联交所对其施加的制裁及指令。

奥园健康已卖盘 现称星悦康旅

奥园健康近年获国资背景的南粤星桥基金入主，其后改名「星悦康旅」至今，而中国奥园在星悦康旅已没有权益。