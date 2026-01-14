「高市交易」带动日股再破顶 传加强国防部署 军工股急升 专家︰日圆再次明显贬值

在日圆汇价周二创一年半低位之际，日本股市再度「破顶」，日经225指数单日飙升1,609点或3.1%，收报53,549点，与收市升2.4%的东证股价指数（TOPIX）双双创下历史新高。有传日本首相高市早苗将于1月下旬解散众议院，市场憧憬其内阁政策执行力增强，带动「高市交易」（Takaichi trade）卷土重来。不过，高富金融集团投资总监梁伟民接受《星岛头条》访问时表示，不建议现价追入日股，并提醒投资者留意日圆贬值对实际回报的蚕食；方德证券高级分析师莫灏楠亦指，受到利好消息影响的日本防卫股目前升幅过高，投资者不宜高追。

分析：「高市交易」第二幕开始

据日本媒体报道，随著高市内阁支持率已高达逾七成，市场盛传将解散众议院进行大选，这或增强政府执行扩张性财政政策及国防政策的能力，令自2025年10月以来备受关注的「高市交易」进入新阶段。岩井Cosmo证券首席策略师岛田和昭指，投资者入市意欲仍然强劲，「『高市交易』的第二幕似乎已经开始」。

高市政府积极提出加强国防，早在去年10月已承诺，在今年3月之前实现国防预算占GDP2%的目标。在国防开支有望大增下，军工相关股表现抢眼。川崎重工业（7012）股价较前一周急升约一成，石川岛重工（7013）亦升6.33%，双双刷新上市新高；三菱重工业（7011）亦大幅造好。

有传日本首相高市早苗挟住高支持率的优势下，将于1月下旬解散众议院，「高市交易」卷土重来。

此外，受惠记忆体供需趋紧及美股科技股升势，半导体股亦带动股市升势。Lasertec（6920）创去年以来新高，Advantest（6857）、Tokyo Electron（9501）联同软银集团（9434），合共推升日经指数约870点。与此同时，扩张性财政政策可能持续的预期下，令日本10年期国债收益率一度升至2.16厘的27年高位，带动瑞穗（8411）及三菱UFJ（8306）等银行股升逾5%至6%。

梁伟民：港人高追恐「赚价蚀汇」

面对日股升势如虹，梁伟民却大泼冷水，认为不宜现价高追。他分析指，最近日股持续急升的主因是日圆再次出现明显贬值，加上市场对高市宽松政策的乐观憧憬。

他表示，除非投资者看淡日圆会再跌甚至大跌，否则对于香港投资者而言，除非同时进行汇率对冲，不然日圆下跌将抵销部分日股升幅，随时「赚价蚀汇」。

相关新闻：

日圆急眨跌穿4.9算 专家拆解仲有得跌 政府干预或仅「出口术」 找换店唱Yen激增三成

对于表现造好的防卫概念股，梁伟民直言，军工股建议买欧洲多于日本或美国。他指出，受到俄罗斯威胁及美国逼迫分担军费影响，欧洲政府将持续增加军费支出，有利欧洲相关公司。

另外，梁伟民亦对日本经济复苏持保留态度，认为日股上涨并非经济好或或者企业利益增长强劲所带动，日本经济增长只属一般，早前企业盈利强劲多亦只是得益于日圆大幅贬值，因此日圆走势对日股影响重大。

专家指，日股上涨并非经济好或或者企业利益增长强劲所带动，对其升势有保留。

莫灏楠：军工股利好已反映

方德证券高级分析师莫灏楠则认为，日股急升主要是受惠于日圆弱势利好出口股外，晶片设备股因记忆体短缺而备受追捧，加上权重股迅销（9983）业绩造好，带动大市气氛。但他指出，目前日股整体估值仍较美股便宜，正处于追落后阶段。

不过，对于军工股，两位专家的看法相近，莫灏楠认为虽然增加国防开支利好行业前景，但相关股份累计升幅过高，利好因素已经反映，建议投资者「只能候低买，不能高追」。在板块部署上，莫灏楠建议长线留意具备轻资产及变现能力的IP（知识产权）股，如任天堂（7974）、Sony（6758）及Bandai（7832）等，指这些股份近期回调不少，值得关注。

ETF一篮子买日股入场费低

对于想捕捉日股升浪的香港投资者而言，目前主要有三大途径：直接买卖日股、美股ADR，以及日股ETF。

最直接的方法是直接透过银行或券商入市，目前汇丰、富途、盈透证券（IB）等均提供日股交易服务。当中券商的入市成本较低，以IB为例，日股佣金可低至交易额的0.08%，其港元兑换日圆的汇率亦相对「贴市」，较贴近汇价。

若不想透过日圆购买，投资者亦可选择购买美股ADR，包括任天堂、Sony等大型日企。另外，美国及香港市场均有日股ETF，让投资者一篮子投资日股。在美股市场上，较著名的日股ETF有iShares MSCI日本ETF（EWJ），周一收报85.29美元，即入场费约665港元。

港股市场的日股ETF门槛亦不算太高，例如华夏日股对冲（3160），周二收报28.26元，一手5,652元可入场。此ETF特色是设有「汇率对冲」，原理是追踪指数持仓外，同时还持有外汇远期合约等金融衍生品，令其价格变幅更接近其追踪的日股指数走势。