钱大妈申港上市 主打「不卖隔夜肉」 全国拥逾2900间门店

以「不卖隔夜肉」为招徕的内地社区生鲜连锁超市「钱大妈」母公司钱大妈国际控股，昨日（12日）正式向港交所提交上市申请，联席保荐人为中金公司及农银国际。

连续5年成生鲜连锁企业第一

根据初步招股文件显示，钱大妈2024年整体GMV达到148亿元（人民币，下同）。根据灼识咨询资料，以生鲜产品GMV计算，连续五年在中国社区生鲜连锁企业中位列第一。

截至去年9月底，钱大妈在全国拥有2,938间门店，拥有1,754名加盟商；同时，拥有2,898家加盟店及40家自营门店，均以「钱大妈」品牌运营，而门店建筑面积通常约40至80平方米。至于在香港及澳门则拥有68家及4家线下门店。

加盟店收入占近95%

截至去年底，向加盟店销售为主要收入来源，2024年录111.4亿元收入，占总收入约94.5%。此外，钱大妈2024年股东应占盈利为2.88亿元，按年大幅增长70%。

对于未来发展，招股书透露集资所得将用于扩张门店网络，包括自营门店及加盟店，以扩大地理覆盖范围及加深市场渗透率；丰富产品组合及发展品牌及营销工作；提升采购效率及升级综合仓来增强供应链能力；加强及升级数字化及智能化基础设施；用於潜在投资、合并及收购机会；以及用作营运资金及一般公司用途。