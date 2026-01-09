特朗普关税「裁决日」时机未到 最高法院周五不判决 道指倒跌50点

美国总统特朗普的关税战政策迎来最高法院「裁决日」，最快当地时间周五（8日） 宣判是否违宪。市场预计结果将令金融市场大震荡，股市或获得短期提振，但债息有再度抽高的风险。不过开庭后，最高法院表示今天不会作出判决。美股早段在非农数据公布后上扬，道指升近200点，其后倒跌约50点。

道指早段曾升199点，现报49197点，跌69点；标指报6917点，跌4点；纳指报23426点，跌54点或0.2%。美国非农新增职位低过市场预期，但失业率回落至4.4%，仍显示经济缓慢增长。

关税战2.0｜外围押注特朗普胜率仅25%

美国最高法院是次审讯关键争议在于，总统援引1977年《国际紧急经济权力法》（IEEPA）征收进口关税的合法性。网上博彩平台Polymarket显示，市场押注最高法院支持特朗普的机率只有25%。

关税战2.0｜案件何时裁决？

美国最高法院从未宣布何时会作出裁决，但定于1月9日早上10时（香港时间晚上11时）举行例行庭审，当中列为「意见发表日（Opinion Day）」，意味随时可就正审理的案件作出判决。

分析指，倘若特朗普关税全面违宪，部分受关税困扰的企业会受惠。

「退税」有利零售及电子产品股

专家指出，倘若特朗普关税全面违宪，美国政府将要「退税」，部分受关税困扰的企业会受惠，路透报道，市场预计进口商未来几个月会获得高达1,500亿至2,000亿美元的收入。纽约银行市场美洲宏观策略主管John Velis预期，股市在初期会上涨，特别是零售及消费品，以及电子产品板块。

债息恐推升 抽走市场流动性

不过KEY财富管理顾问公司行政总裁Eddie Ghabour提醒，如果法院裁定特朗普败诉，并要求政府退还关税，等同在市场抽走流动性，将冲击市场表现。摩根大通估计，美国政府的年度关税收入可能会从3,500亿美元，降至约2,500亿美元。分析指，美国政府收入减少后，或需进一步发债，从而推高债息，将对股市不利。

市场关注美国政府是否需要进一步发债，推高债息，或会抽走市场流动性。

大摩料中间落墨 不完全取消关税

事实上，美国法院亦可裁定「部分违宪、部分合宪」，摩根士丹利估计，是次裁决有很大解读空间：「可能会出现一系列结果，例如法院缩小现有关税的范围，但不强制完全取消关税，或者限制关税的未来适用。」大摩认为，由于市场关注政府负担能力，预计当局在关税制度方面采取更宽松的做法。

关税战2.0｜特朗普有后手

另一方面，特朗普政府实施关税政策的方式，仍留有后手。美国财长贝森特早前已表示，当局至少有其他3种工具维持大部分关税，包括实施1974 年《贸易法》第301条与第122条，以及1962年《贸易扩张法》第232条。