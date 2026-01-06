国泰80周年重推「生菜叶三文治」飞机 空姐穿怀旧制服执勤 恰逢国航减持套现13亿

【国泰/国泰航空/国航】国泰（293）于2026年踏入成立80周年，宣布展开庆祝活动，包括重推经典「生菜叶三文治」涂装飞机，约1,000至2,000名机舱服务员及地勤员工，亦将于执勤时穿著怀旧制服。不过另一边厢，国泰主要股东国航（753）公布，将配售逾1.08亿股国泰股份，占约1.6%股权，套现13.2亿元。国泰股价一度逆市跌3.7%，收市跌2.6%报12.75元。

A350复古涂装飞长途线

国泰表示，将于2026年举办一系列以「同心飞跃八十年」为主题的特别庆祝活动和推广企划，包括为一架空中巴士A350长途客机，涂装结合了国泰经典的「生菜叶三文治涂装」和80周年标志；另外亦有一架机身涂上「生菜叶三文治涂装」的波音747货机，将于未来数周内亮相。

将推一系列限定商品

国泰今年亦安排约1,000至2,000名机舱服务员及地勤员工，将会于执勤时穿著并展示该怀旧制服，真实呈现品牌的演变历程。国泰还将推出一系列限定商品，以不同年代的特别涂装和标志性设计为灵感，旨在重新演绎航空、旅游及日常生活用品。

投资千亿冀成「顾客最喜爱服务品牌」

国泰行政总裁林绍波表示，国泰投资了超过1,000亿元，用于机队、机舱产品、机场贵宾室和数码创新，继续提升顾客体验，务求达至成为顾客最喜爱服务品牌的新愿景，并巩固香港国际航空枢纽地位，「深信国泰作为香港标志性的品牌，在未来必将飞得更高、更远。」

林绍波：国航仍是长期策略性股东

对于国航减持，林绍波指，相信国航此举属战略性举动，并称国航仍是国泰的长期策略性股东，双方合作关系未有改变。

相关新闻：国泰69.7亿回购卡塔尔航空近一成股份 太古国航表态支持 股东会够票通过

国航折让6.6%配售1.6%股份

另一边厢，国航公布配售约1.08亿股国泰股份，占国泰已发行股份约1.6%，每股配售价12.22元，较国泰上日收市价13.09元折让6.6%，套现约13.2亿元。国航预计实现税前利润约1.82亿元人民币。

国航称国泰持股将维持合理水平

国航指出，减持国泰不会对其未来财务状况和经营成果造成重大影响，而是次股份出售完成后，国航对国泰的持股将继续维持在合理水平。该集团指出，仍为国泰的重要战略股东，「持续看好国泰航空的发展前景，对国泰航空的支持不变。」

伍礼贤：国航减持可避强制全购 不拖累国泰业务

光大证券国际证券策略师伍礼贤指出，早前卡塔尔航空出售国泰持股，将令国航持股比例被动提升至30%以上，会触发强制全购要约，而是次减持后，持股比例则可维持在30%以下。他又相信，国航减持除了为财务灵活性提升，亦因应内地航空业正在复苏，作适当套现亦有利该集团未来营运。

伍礼贤表示，国泰近年业务复苏强劲，未来仍有增长空间，是次国航减持亦与国泰基本面无关，如股价跌至12至12.5元水平，值得长线吸纳。

太古持股比例增至47.65% 申豁免强制要约

事实上，由于早前国泰第三大股东卡塔尔航空，将悉售国泰9.57%持股，连同今次国航减持，间接令国泰大股东太古（019）股权提升。太古的持股比例从目前43.09%，将增至47.65%，大增4.56个百分点，超过《收购守则》的2%「自由增购率」门槛，触发强制性要约，太古已提出豁免申请。

至于国航的持股比例原定由目前28.72%，降至27.11%，但当卡塔尔航空售股后，将增至29.98%。太古与国航一向有股东协议，两者在国泰的持股将调整为77.63%，早前已表明会申请强制性要约豁免。

值得注意的是，在卡塔尔航空完成出售持股前，国航曾签订不可撤回契约，承诺国航附属公司及其各自代名人，将不会出售、转让、处置、押记、质押任何国泰股份。有关契约因此修订至涵盖国航减持后的持股。

国泰早年收购港龙 引入国航作股东

中国国际航空于1988年成立，是中国内地最具规模的航空公司之一，以北京为基地提供环球航班服务，航线遍及东南亚、欧洲及澳洲。2004年国航在港上市，国泰当时以策略投资者身份认购10%的国航H股。

国泰航空于2006年全面收购港龙航空，并与国航、太古及中信泰富等国泰航空主要股东达成重整安排，当时国泰动用40.7亿元增持国航股权，国航则以53.9亿元购入国泰股权，令国航与国泰形成交叉持股关系。

2009年，国航斥资63.35亿元向中信泰富购入4.9亿股国泰股权，相等国泰12.5%已发行股本，太古则斥资12.13亿元购入2%国泰股权，交易完成后，国航于国泰的持股量由17.49%升至29.99%，太古的持股量由39.97%升至41.97%。

资料来源：国航、国泰航空公告