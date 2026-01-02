Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

科技股领美股2026年开局造好 纳指升逾1% 专家：2025利好因素延续

股市
更新时间：22:52 2026-01-02 HKT
发布时间：22:52 2026-01-02 HKT

美股2026年开局靠稳，道指开市一度下滑，早段升逾100点，科技股领军，纳指升1.4%。

道指报48188点，升125点；标指报6939点，升47点；纳指报25803点，升347点或1.4%。

Nvidia（NVDA）升3%，Google母企Alphabet（GOOG）及苹果均升2%；微软（MSFT）则跌1%。

Tesla交付逊预期 仍升1%

特斯拉（TSLA）升0.8%，该企2025年第四季交付41.82万辆，按年减少16%，亦低过预期的44万辆。

专家：投资者维持入市情绪

KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer指出，股市仍延续上涨势头，AI及科技股继续领涨，反映投资者维持入市情绪，2025年很多利好因素亦延续至2026年。

