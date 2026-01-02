Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

百度股价飙逾7% 旗下昆仑芯交上市申请

股市
更新时间：10:37 2026-01-02 HKT
发布时间：10:37 2026-01-02 HKT

百度（9888）发公告，旗下昆仑芯今日（1月1日）以保密形式向香港联交所提交上市申请表格（A1表格），拟于主板上市。

百度最新报141.7元，升7.7%。

该公司表示，建议分拆在商业方面对该公司及昆仑芯均有利，且符合股东整体利益，理由包括：建议分拆可更全面地反映昆仑芯集团基于自身优势的价值，并提升其营运及财务透明度，令投资者能清晰区分昆仑芯集团与保留集团，独立评估及衡量昆仑芯集团的表现及潜力；其次是昆仑芯的业务（有别于保留集团业务相对较为多元化的业务模式）将吸引专注于通用AI计算芯片及相关软硬件系统业务的投资者群体。

规模足以上市 可提升形象

百度又指，昆仑芯集团之业务凭借其规模已足以寻求上市地位，且认为该地位将对百度及昆仑芯有利，因建议分拆将提升昆仑芯在其客户、供应商及潜在战略合作伙伴中的形象，并提高其协商及争取更多业务的地位，从而令保留集团可透过其于昆仑芯的持股受益于昆仑芯的增长；使昆仑芯能在未来有需要时直接且独立地进入股权及债务资本市场，从而令保留集团能更有效地配置财务资源；及更直接地将百度与昆仑芯双方管理层的职责及问责与彼等各自的营运及财务表现挂钩，进而加强管理层专注度及企业管治。

昆仑芯为百度之非全资附属公司。建议分拆完成后，预计昆仑芯仍将为附属公司。有关建议分拆的详情，包括全球发售的规模与结构、本公司于昆仑芯持股百分比的减少幅度等，尚未落实。

彭博引述知情人士报道指，昆仑芯估值至少为30亿美元。
 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
21小时前
观滨女童欺凌｜13岁女被捕 涉袭击致造成身体伤害 遇袭15岁少女送院
01:14
观滨女童欺凌｜13岁施袭女被捕 疑不满对方网上造谣 15岁受害少女送院
突发
12小时前
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
突发
16小时前
铜锣湾美国妇偷行李箧再施袭逃遁 本地女当街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
00:22
铜锣湾美国妇偷行李箧再施袭逃遁 本地女当街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
突发
13小时前
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
影视圈
15小时前
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
影视圈
20小时前
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
突发
21小时前
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
饮食
23小时前
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
饮食
17小时前
汤镇业为翁美玲之死被闹足40年 背负「负心汉」罪名事业尽毁 揭开旧爱因一事从不报梦
汤镇业为翁美玲之死被闹足40年 背负「负心汉」罪名事业尽毁 揭开旧爱因一事从不报梦
影视圈
2小时前