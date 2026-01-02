百度股价飙逾7% 旗下昆仑芯交上市申请

百度（9888）发公告，旗下昆仑芯今日（1月1日）以保密形式向香港联交所提交上市申请表格（A1表格），拟于主板上市。

百度最新报141.7元，升7.7%。

该公司表示，建议分拆在商业方面对该公司及昆仑芯均有利，且符合股东整体利益，理由包括：建议分拆可更全面地反映昆仑芯集团基于自身优势的价值，并提升其营运及财务透明度，令投资者能清晰区分昆仑芯集团与保留集团，独立评估及衡量昆仑芯集团的表现及潜力；其次是昆仑芯的业务（有别于保留集团业务相对较为多元化的业务模式）将吸引专注于通用AI计算芯片及相关软硬件系统业务的投资者群体。

规模足以上市 可提升形象

百度又指，昆仑芯集团之业务凭借其规模已足以寻求上市地位，且认为该地位将对百度及昆仑芯有利，因建议分拆将提升昆仑芯在其客户、供应商及潜在战略合作伙伴中的形象，并提高其协商及争取更多业务的地位，从而令保留集团可透过其于昆仑芯的持股受益于昆仑芯的增长；使昆仑芯能在未来有需要时直接且独立地进入股权及债务资本市场，从而令保留集团能更有效地配置财务资源；及更直接地将百度与昆仑芯双方管理层的职责及问责与彼等各自的营运及财务表现挂钩，进而加强管理层专注度及企业管治。

昆仑芯为百度之非全资附属公司。建议分拆完成后，预计昆仑芯仍将为附属公司。有关建议分拆的详情，包括全球发售的规模与结构、本公司于昆仑芯持股百分比的减少幅度等，尚未落实。

彭博引述知情人士报道指，昆仑芯估值至少为30亿美元。

