Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港股2026最「牛」看34000点 AI续左右大局 相对美科技股仍便宜

股市
更新时间：08:58 2026-01-01 HKT
发布时间：08:58 2026-01-01 HKT

港股在2025年表现不俗，即使一度受到美国关税战冲击，恒生指数全年仍升超过27%，跑赢欧美主要指数，但较韩国及深圳股市逊色。展望2026年，多间大行都预期恒指可更上一层楼，上望「3字头」，海通国际最乐观，恒指今年可见34000点，大摩则较保守，在基本情境下恒指今年目标为27500点。港股去年大翻身，触发点是年初内地AI技术出现突破，爆出低成本的DeepSeek大语言模型，展望2026年，市场人士普遍认为，AI仍是左右股市的关键。

人币持续上升或带来新动力

光大证券国际证券策略师伍礼贤认为，本港上市的AI概念明年仍会受追捧。他指出，受惠于2025年初的DeepSeek效应，本港上市的科技股获市场重新估值，相信在2026年这些股份估值仍会继续向上，因为相对于美国科技股来说，港股科技板块仍属便宜。他又指，全球都在争相发展AI，以中资科技股来说，未来所获的政策帮助不会少。

整体市况来说，伍礼贤指出，近期人民币持续上升，或为股市带来新动力，尤其是对航空、石油等重资产股更有利。另外，台海局势发展，以及明年美国联储局主席换届后的息口走势，都值得关注。

相关文章：港股2025年升近三成跑赢美股 黄国英去年推介汇丰大赚 明年拟两大主题寻宝

多间大行预测恒指「3字头」

光大证券国际预期2026年恒指会见3万点，而预测见「3字头」的证券行亦不少，当中以海通国际「最牛」，料恒指可升至34000点，国信证券的预测在29000点至32000点之间。至于星展、中银国际、东亚、汇丰私人银行对恒指的预测，则介乎30000点至31000点之间，渣打则估计在28000点至30000点。

看法较审慎的有摩根士丹利，认为在基本情境之下，明年12月恒指目标只为27500点。至于中金、花旗以及大和，恒指目标介乎28000至29000之间。

在中美AI竞赛加剧下，港股AI相关概念股曾「落镬」。阿里巴巴（9988）股价10月曾突破3年高位至186.2元；腾讯（700）最高曾见683元，惟两股近月辗转回落，去年分别累升约77%及45%。另外，晶片国产化主题屡被炒作，中芯（981）及华虹半导体（1347）去年分别升124%及240%。

相关文章：美股续「牛」成华尔街共识 彭博分析调查无人看跌 平均料升9%

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门星堤发生命案 夫妇爆争执打斗 妻晕倒房内当场死亡
00:29
屯门星堤外籍夫妇爆争执打斗 30岁妻晕倒房内当场死亡 夫涉藏毒被捕
突发
6小时前
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪未婚妻除夕发文：今日原本系我哋大日子
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪未婚妻除夕发文：今日原本系我哋大日子
突发
10小时前
前「TVB咪神」即将结婚突然宣布重大决定 晒火辣丰满身材告别过去：经过深思熟虑
前「TVB咪神」即将结婚突然宣布重大决定 晒火辣丰满身材告别过去：经过深思熟虑
影视圈
13小时前
结业潮2025｜10大连锁超市/百货洗牌！AEON/先施/U购执笠 1老字号品牌消失
结业潮2025｜10大连锁超市/百货洗牌！AEON/先施/U购执笠 1老字号品牌消失
生活百科
14小时前
「50+」裸辞揭职场残酷真相 「1句话」引爆初老族共鸣 网民：「终于有人敢讲！」｜Juicy叮
「50+」裸辞揭职场残酷真相 「1句话」引爆初老族共鸣 网民：「终于有人敢讲！」｜Juicy叮
时事热话
16小时前
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间都开始玩减价战玩任食
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
饮食
18小时前
MIRROR演唱会事故｜阿Mo除夕发近照首现笑脸 幽默告别2025年展乐观一面　
社会
5小时前
Bob林盛斌17岁女林霏儿造型惹火 低胸装疑现身夜场 车厢内咬手指展现超龄性感
Bob林盛斌17岁女林霏儿造型惹火 低胸装疑现身夜场 车厢内咬手指展现超龄性感
影视圈
14小时前
《中年好声音》最索评审海儿露出大面积白滑肌 夕阳下派福利「真空」挑战性感极限
《中年好声音》最索评审海儿露出大面积白滑肌 夕阳下派福利「真空」挑战性感极限
影视圈
15小时前
曾与刘德华合作73岁影帝命危 进食时哽亲昏迷留医ICU情况不乐观 近年患血癌停工
曾与刘德华合作73岁影帝命危 进食时哽亲昏迷留医ICU情况不乐观 近年患血癌停工
影视圈
17小时前