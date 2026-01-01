港股2026最「牛」看34000点 AI续左右大局 相对美科技股仍便宜

港股在2025年表现不俗，即使一度受到美国关税战冲击，恒生指数全年仍升超过27%，跑赢欧美主要指数，但较韩国及深圳股市逊色。展望2026年，多间大行都预期恒指可更上一层楼，上望「3字头」，海通国际最乐观，恒指今年可见34000点，大摩则较保守，在基本情境下恒指今年目标为27500点。港股去年大翻身，触发点是年初内地AI技术出现突破，爆出低成本的DeepSeek大语言模型，展望2026年，市场人士普遍认为，AI仍是左右股市的关键。

人币持续上升或带来新动力

光大证券国际证券策略师伍礼贤认为，本港上市的AI概念明年仍会受追捧。他指出，受惠于2025年初的DeepSeek效应，本港上市的科技股获市场重新估值，相信在2026年这些股份估值仍会继续向上，因为相对于美国科技股来说，港股科技板块仍属便宜。他又指，全球都在争相发展AI，以中资科技股来说，未来所获的政策帮助不会少。

整体市况来说，伍礼贤指出，近期人民币持续上升，或为股市带来新动力，尤其是对航空、石油等重资产股更有利。另外，台海局势发展，以及明年美国联储局主席换届后的息口走势，都值得关注。

多间大行预测恒指「3字头」

光大证券国际预期2026年恒指会见3万点，而预测见「3字头」的证券行亦不少，当中以海通国际「最牛」，料恒指可升至34000点，国信证券的预测在29000点至32000点之间。至于星展、中银国际、东亚、汇丰私人银行对恒指的预测，则介乎30000点至31000点之间，渣打则估计在28000点至30000点。

看法较审慎的有摩根士丹利，认为在基本情境之下，明年12月恒指目标只为27500点。至于中金、花旗以及大和，恒指目标介乎28000至29000之间。

在中美AI竞赛加剧下，港股AI相关概念股曾「落镬」。阿里巴巴（9988）股价10月曾突破3年高位至186.2元；腾讯（700）最高曾见683元，惟两股近月辗转回落，去年分别累升约77%及45%。另外，晶片国产化主题屡被炒作，中芯（981）及华虹半导体（1347）去年分别升124%及240%。

