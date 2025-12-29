Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地ETF市场规模突破6万亿创新高 股票型ETF占逾六成

股市
更新时间：09:13 2025-12-29 HKT
发布时间：09:13 2025-12-29 HKT

今年以来，不仅内地A股录得不俗表现，内地的交易所买卖基金（ETF）市场亦快速发展。最新数据显示，内地ETF市场规模已突破6万亿元（人民币、下同），创历史新高。

较年初增幅超过6成

内媒引述数据报道，截至上周五收市，国内ETF规模达到6.03万亿元，较年初增幅超6成，其中股票型ETF规模超3.8万亿元，总占比超63%。目前全市场共有1,391只ETF产品，当中125只规模超过百亿元，7只突破千亿元。规模最大的是华泰栢瑞沪深300ETF，最新规模达4270.67亿元；易方达沪深300ETF与华夏沪深300ETF分别以3029.96亿元和2302.90亿元的规模紧随其后。

今年以来，国内ETF市场规模连续突破4万亿、5万亿、6万亿三大关口，且从5万亿到6万亿仅用4个月，创突破万亿关口史上最快纪录。

