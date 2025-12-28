Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

东江环保运作不规范 遭深圳证监局采监管谈话措施

股市
更新时间：20:35 2025-12-28 HKT
发布时间：20:35 2025-12-28 HKT

在深圳及香港两地上市的东江环保（895）公布，近日收到中国证监会深圳监管局下发的监管谈话措施决定书，指公司在财务会计核算、内部控制及公司治理等方面存在问题。

决定书指出，公司财务会计核算不规范，包括个别项目收入存在跨期确认、稀贵金属回收业务及填埋气发电业务收入确认不规范、阳极泥销售业务收入确认的会计政策变更依据不足且成本核算不规范等。此外，公司治理亦存在问题，「三会」（股东会、董事会及监事会）运作不规范，内幕信息知情人档案登记管理亦不合规。

深圳证监局决定对公司采取监管谈话的监管措施，并要求公司董事长、总裁、财务总监及董事会秘书携带有效证件接受谈话。公司表示高度重视此事，将组织人员深入学习相关法规，提升治理水平，并称此监管措施不影响正常生产经营，提醒投资者注意风险。

