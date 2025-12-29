IPO改革后近30%新股首日倍升 壁仞科技成2026年头炮 不可不知7件事

要数新股市场2025年最震撼事件，必然是8月中推行的IPO改革，引入不设回拨机制的上市方案，令散户中签机会大减，同时刺激多只新股上市后股价表现更佳、甚至「倍升」。翻查资料显示，截至上周五（26日），IPO改制后共有56只股份上市，其中37只首日上升、17只下跌及2只无起跌，且有16只或近三成股份升幅达100%或以上。展望2026年，号称「港股国产GPU第一股」的壁仞科技（6082）于本周一（29日）截止认购，截稿时已超购逾千倍，将于12月31日暗盘交易及1月2日正式上市，可谓「最强跨年新股」，下文亦会点出该股7件不可不知的事情。

IPO改革后首日变幅最佳新股 新股 首日变幅 诺比侃（2635） +363% 金叶国际（8549） +330% 西普尼（2583） +258% 银诺医药（2591） +206% 挈达科技（2650） +192%

IPO改革后首日变幅最差新股 新股 首日变幅 明基医院（2581） -49% 翰思艾泰（3378） -46% 印象大红袍（2695） -35% 天域半导体（2658） -30% 华芢生物（2396） -29%

1. 何谓「国产GPU四小龙」

「国产GPU四小龙」是指内地在AI算力和图形处理器领域中最具代表性及增长最快的4家领军晶片企业，初期所指的是摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技和燧原科技；不过，随着内地GPU企业集体冲击上市进程变化，不少媒体开始以天数智芯取代燧原科技而作为「四小龙」。值得留意的是，4家企业的业务不一，而壁仞则专注于开发通用图形处理器（GPGPU）芯片及基于GPGPU的智能计算解决方案，为AI提供所需基础算力。

2. 摩尔线程及沐曦上市表现佳

目前摩尔线程及沐曦股份已在今年12月于A股科创板上市，其中前者首日大涨逾4倍，散户中一签500股可大赚逾24万元人民币；后者更大升近7倍，一签账面盈利更逾36万元人民币。虽然其后两者股价有所回落，但截至上周五市值仍分别有3,218亿及2,750亿港元；相反，壁仞上市市值料仅约462亿元，因而获市场高度憧憬其上市后表现。至于天数智芯近日亦已通过港交所聆讯，预期2026年1月有望正式挂牌上市。

3. 回拨最多20% 惟基投占比高

壁仞是循《上市规则》第18C章上市的特专科技公司，拟发行2.48亿股，香港公开发售占5%，但因其超购倍数势必超越50倍，因此预计可回拨至最多20%，甲乙组各约12.4万手。不过，由于该股引入启明创投、平安人寿保险等23间基石投资者，合计认购金额达3.725亿美元，占比约64%，因此上市后流通股数预计不多，仍有利于炒作。

4. 被纳实体清单 未见美资身影

壁仞基石投资者阵容强大，但未见有任何美资基金身影，同时亦没有外资券商担任保荐人，原因之一是该股于2023年10月遭美国商务部工业与安全局（BIS）列入实体清单。招股书亦提到，BIS清单事件及关联规则的未来应用就其目前形式而言，均不会妨碍集团进行其现有业务、营运或研发活动。事实上，另一「四小龙」摩尔线程当年亦同遭美国列入实体清单。

5. 收入持续增长 连年巨额亏损

招股书显示，壁仞2024年收入录3.37亿元（人民币，下同），按年升逾4.4倍，期内亏损15.4亿元，按年收窄12%；但以今年首6个月计，收入按年升50%至5,890.3万元，亏损却扩大80%至16亿元，更超越去年全年亏损。此外，相对于摩尔线程及沐曦上半年收入分别录7.02亿元及9.15亿元，壁仞亦有所不及；毛利率方面，壁仞为31.9%，也低于摩尔线程的69.17%和沐曦的55.26%。

6. 连年亏损背后 研发开支高企

集团近年连年亏损，原因之一是其大额经营开支，特别是研发特专科技产品的开支。其中于2022年、2023年及2024年以及截至2024年及2025年6月底止半年，研发开支总额分别为10.18亿、8.86亿、8.27亿元以及3.97亿及5.72亿元，分别占期内总经营开支79.8%、76.4%、73.7%以及71.5%及79.1%。

7. 市场竞争激烈 憧憬国产替代

中国智能计算芯片市场头部参与者高度集中，按2024年中国市场产生收入计，前两大参与者（英伟达和华为升腾）合共占94.4%市场份额。不过，随着国产替代政策的推进，壁仞虽然面临激烈竞争，但未来有望占据一席之地，兼具广阔发展空间。展望未来，据灼识咨询资料显示，中国智能计算芯片市场预计于2025年达504亿美元，GPGPU市场将达409亿美元，而壁仞则预计于上述市场分别约占0.19%及0.23%的市场份额。

相关文章：

港IPO融资额全球第一 日均成交创新高 港交所：全球投资者纷纷返场

6只新股混战全面睇 专家教3大简易选股条件 英矽智能暂秤先