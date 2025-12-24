Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

零跑十周年 称「刚过温饱线」明年挑战百万辆销售目标

股市
更新时间：13:59 2025-12-24 HKT
发布时间：13:59 2025-12-24 HKT

零跑汽车（9863）迎来十周年之际，创始人、董事长兼首席执行官朱江明在公司微博发布全员信表示，公司今年11月15日累计销售量突破50万辆，提前达成了年度销售目标，并直言「2026年我们要向着年销百万辆的目标发起挑战」。该股周三收报49.94元，升1.75%。

不能再以「新势力」自居

信中指出，零跑完成了5年前制定的目标，全年销量接近60万辆，有望实现全年盈利，是零跑成果最丰硕的一年。但他又坦言，「过去的十年我们很难，可以说是九死一生。现在我们也刚过温饱线，远远没到庆功的时候」。同时，公司不能再以「新势力」自居，而要以一家可持续发展、值得尊敬的世界级车企来要求自己。

必须加强四项能力

展望未来，朱江明指公司2026年必须加强四项能力，包括技术必须持续创新、品质必须做到极致、必须加速海外市场的拓展，以及组织必须保持高效敏捷。

信末又提到，要警惕「胜利」、戒骄戒躁，虽然十年成绩值得高兴，但「距离成为世界级车企目标，差距还很远」，创业心态不是口号，每一天都要有的危机感。
 

