「圣诞钟，买汇丰」10年中8次 下月私有化恒生料续利好 专家吁提防反高潮

传统投资智慧一直流传一句「圣诞钟，买汇丰」的俗语，意指12月初的圣诞节前夕买入汇丰（005）及持有至翌年，可望获得不错收益。翻查资料显示，截至周一（22日）为止，汇丰本月已累升近11%，并且是自2016年起至今近10年内第8次「布佳音」，即应验机率达8成。展望明年，汇丰明年1月将面临恒生私有化表决，有分析认为有关收购将有助其财富管理业务进一步发展，并看好股价升至130元；不过，亦有意见指当消息正式落实后，投资者需提防「反高潮」。

今年一直走高 不只季节性因素

香港股票分析师协会副主席潘铁珊接受《星岛头条》访问时表示，不太认同「圣诞钟，买汇丰」一言。他解释指，这句话在很久之前出现，是因为市场认为汇丰往往是年尾最后一波热潮才炒起，但近年已不再有这种现象，原因之一是汇丰在恒指中占比已较少，而且今年该股一直走高，亦不见存在季节性因素。

iFAST Global Markets投资总监温钢城接受访问时则表示，今年「圣诞钟，买汇丰」应验原因包括汇丰员工的Stock Option一般在11月至明年3月可以执行，会对其年尾表现有帮助，同时外资银行近期业绩是实实在在地表现不错，亦是利好原因之一。

业务前景向好 惟已表明不回购

对于投资者现价能否再买入汇丰，潘铁珊认为汇丰业务一直稳健，过去受商业房贷的影响在各银行之中也较少，加上美国联储局、以至环球息口向下，香港和英国营商环境也正在转好，预期信贷会维持一定增长，对其业务会有更多帮助。此外，汇丰一直在重组业务，包括简化各个部门、严谨执行问责制，以及进一步剥离非核心业务，相对对于未来业务的协同效应会更大。

股价方面，他认为汇丰息率仍吸引，相对渣打也好一点，投资者可候115元买入， 目标价130元，止蚀位定于买入价10%。他又提到，恒生如无意外将于明年1月落实私有化及退市，届时或有恒生股东会转投汇丰。

不过，温钢城直言汇控股价前景只是一般，因为不知不觉已升越120元，预期息率只有近5厘水平，同时当私有化恒生落实后，汇丰早已表明不会回购，对股价来讲会有一个负面打击；第二，考虑到汇丰花了一大笔钱私有化后，派息率方面亦可能会下跌。

私有化恒生 具长远利好作用

针对恒生私有化将于明年1月8日作出表决，由于汇丰持股量高逾63%，即使计及「人头飞」因素，温钢城相信汇丰也有把握成功作出收购。他又提到，恒生现阶段估值不算贵，对汇丰具长远利好作用；虽然恒生今年业绩预期有所倒退，短线而言会带来一定影响，但相信明年业绩将有望改善及抵销有关因素。

潘铁珊亦提到，当汇控私有化恒生后，预期将会令其财富管理业务有更大协同效应，以及有更大的发展空间，

除了汇丰之外，收息一族又有甚么好选择呢？温钢城认为，中资国有银行息率一直高企，甚至内险股现时距离以往PB（市账率）均值来说也不算高，息率亦有5厘左右；此外，部份资源股息率更达5厘至8厘之间，加上中资电讯股等选择，因此投资者毋须为了汇丰而放弃「整个森林」，并可以考虑在高位减一减仓。他又补充，当恒生私有化消息正式落实后，不排除资金会选择在高位出货，造成「反高潮」。

