四新股首日齐潜水 明基医院曾跌40%最惨 南华期货：顺应国际化趋势上市

四只新股今日于港交所首日挂牌，齐齐逆市潜水，当中内地民营综合医院明基医院（2581）曾跌逾40%，低见5.42元，每手500股账蚀1,960元，为蚀钱最多股份；暂报5.5元，续跌逾40%。

其余3只新股中，期货公司南华期货（2691）今早一度曾跌近28%，低见8.7元，每手500股账面蚀1,650元；其后跌幅收窄，暂报9.55元

此外，生物制药公司华芢生物（2396）曾跌19%至31元，每手200股账蚀1,440元；暂报37.06元，跌幅缩至近3%。

至于国有文旅企业印象大红袍（2695）曾跌26%至2.66元，每手1,000股账蚀940元；暂报2.67元，续泻逾25%。

南华期货料「内卷」趋缓和

南华期货董事长罗旭峰表示，公司择机赴港上市，核心是顺应国际化进程加速趋势，借助香港资本市场充实海外业务资金。作为综合性期货公司，已在香港设立海外总部，并于新加坡、芝加哥、伦敦布局持牌分支机构，近年海外业务保持数十个百分点的高速增长。

谈及内地市场竞争，他坦言此前存在竞争过度现象，但认为市场会通过自我纠正回归正轨，「反内卷」呼声也将发挥正面作用，预计经行业淘汰战后，国内市场竞争将逐步缓和，而国际化仍是中资期货公司的重要发展选择。

印象大红袍盼武夷山成游客首选

印象大红袍董事长衷柏夷称，公司第三次递表终获上市成功，上市过程漫长复杂，幸凭团队共同努力获得市场认可。作为内地文旅演艺头部品牌，核心演出收入占比颇高，未来计划复制成功经验，先开展管理输出，后推动演艺项目建设。

海外布局方面，将以香港为基础，联合境外团队开展双向、多方位市场联动；境内则以核心演出为枢纽，整合旗下文旅小镇、茶旅酒店等资源，打造武夷山夜间旅游核心聚集地，力争成为游客首选目的地。