Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

四新股首日齐潜水 明基医院曾跌40%最惨 南华期货：顺应国际化趋势上市

股市
更新时间：11:40 2025-12-22 HKT
发布时间：11:40 2025-12-22 HKT

四只新股今日于港交所首日挂牌，齐齐逆市潜水，当中内地民营综合医院明基医院（2581）曾跌逾40%，低见5.42元，每手500股账蚀1,960元，为蚀钱最多股份；暂报5.5元，续跌逾40%。

其余3只新股中，期货公司南华期货（2691）今早一度曾跌近28%，低见8.7元，每手500股账面蚀1,650元；其后跌幅收窄，暂报9.55元

此外，生物制药公司华芢生物（2396）曾跌19%至31元，每手200股账蚀1,440元；暂报37.06元，跌幅缩至近3%。

至于国有文旅企业印象大红袍（2695）曾跌26%至2.66元，每手1,000股账蚀940元；暂报2.67元，续泻逾25%。

南华期货料「内卷」趋缓和

南华期货董事长罗旭峰表示，公司择机赴港上市，核心是顺应国际化进程加速趋势，借助香港资本市场充实海外业务资金。作为综合性期货公司，已在香港设立海外总部，并于新加坡、芝加哥、伦敦布局持牌分支机构，近年海外业务保持数十个百分点的高速增长。

谈及内地市场竞争，他坦言此前存在竞争过度现象，但认为市场会通过自我纠正回归正轨，「反内卷」呼声也将发挥正面作用，预计经行业淘汰战后，国内市场竞争将逐步缓和，而国际化仍是中资期货公司的重要发展选择。

印象大红袍盼武夷山成游客首选

印象大红袍董事长衷柏夷称，公司第三次递表终获上市成功，上市过程漫长复杂，幸凭团队共同努力获得市场认可。作为内地文旅演艺头部品牌，核心演出收入占比颇高，未来计划复制成功经验，先开展管理输出，后推动演艺项目建设。

海外布局方面，将以香港为基础，联合境外团队开展双向、多方位市场联动；境内则以核心演出为枢纽，整合旗下文旅小镇、茶旅酒店等资源，打造武夷山夜间旅游核心聚集地，力争成为游客首选目的地。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
21小时前
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
2025-12-21 12:39 HKT
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
生活百科
22小时前
警方拘捕15人，检获大批证物。梁国峰摄
01:28
上环10亿日圆劫案│警方拘15人涉串谋行劫 包括主脑及落手劫匪 未起回巨款
突发
47分钟前
考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬
社会
22小时前
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
影视圈
4小时前
昨日（20日），最后一辆经皇岗口岸验放通关的跨境货车从香港进入内地。
皇岗口岸︱最后跨境货车通关 货运通道完成历史使命︱36年珍贵照片
即时中国
23小时前
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
影视圈
15小时前
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
影视圈
18小时前
75岁《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱 早月曾入ICU跟死神搏斗
75岁《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
3小时前