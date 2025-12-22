中特估中坚靓图寻顶中｜唐牛

本栏近期炒多了内险股，无他，作为中特估的中坚份子，下方支持力够，上方则仍在寻顶中，每次回调倘身体力行捞货，食糊只是时间问题。

平保图表靓绝内险股

中国人寿（2628）系本栏主打，股价已创10年新高，符合「冇蟹货」的炒法，加上H股较A股平逾四成，容易北水进场。不过，近日好兄弟平保（2318）后发先至，图表计靓绝内险股。

大摩发表报告，将平保加入重点名单，睇好集团可抓住居民理财、医疗健康和养老领域的关键增长机会，市场主要担忧正在逐步消退亦利好估值提升，目标价大升至89元，与上日收市价比较，潜在升幅达36%！

唐牛

本栏逢周一、三刊出