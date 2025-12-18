德勤料明年新股集资不少于3000亿 7只至少筹逾百亿

德勤预计，明年香港有约160只新股，集资不少于3,000亿元，其中有7只新股分别至少融资100亿元。德勤中国华南区主管合伙人欧振兴认为，明年香港集资额仍可保持全球三甲，因为一家美国航空科技公司和美国政府有份持有的房托公司拟在美上市，有机会各自集资逾千亿元，虽然暂时未清楚该两间公司能否赶及明年上市，但本港未有集资规模那般大的上市申请。

他提及，内地有14只A股市值逾3,000亿元人民币、但未在港上市的公司，该行预计这些超大型的公司仍会来港上市，支持香港新股市场。

优化每手买卖单位是「双刃剑」

港交所今日刊发咨询文件，就优化香港证券市场每手买卖单位框架的建议咨询市场意见，当中建议有8种每手股数可供发行人选择，包括1股、50股、100股、500股、1,000股、2,000股、5,000股和10,000股。他指出，该措施希望可以更好提振市场气氛，通过降低门槛，让更多零售投资者参与，从而有助整体公司估值，惟这亦是「双刃剑」，有公司希望管理较少投资者，便更好管理估值；但如果股份没有流动性，便不能反映估值。除此以外，此可平衡市场需求、公司所需，以及国际市场趋势，因为美股的买卖单位可以为1股。

他续指，建议的每手股数种类由目前逾40种减至8种，已缩减不少，此并非一步到位的措施，可平衡各方需要，之后可以慢慢留意市场反应，随著环境变化，审视、收窄或优化每手股数措施。如果本地全面实行1股作为买卖单位，届时交易会转趋频密，可能要审视港交所的交易系统，并进行压力测试。

Medline取代宁德成今年最大新股

该咨询文件提及，若实施相关建议，预计约25%的发行人须调整其每手股数。他认为，有关调整并非涉及很复杂的程序，相关咨询已在不同场合多次谈及，故部分发行人已理解，服务提供者已相应地准备协助发行人更好配合新安排。

德勤估计，今年香港有114只新股，按年升63%，集资2,863亿元，急升近2.3倍，仍较2020年和2021年的高峰融资额均逾3,000亿元有距离。至于纳交所紧随其后，有175只新股，集资2,052亿元；印度国家证券交易所有222只新股，集资1,682亿元；纽交所有56只新股，集资1,502亿元；上交所有42只新股，集资873亿元。值得留意的是，隔晚于纳交所首挂的Medline，以集资488亿元，荣登今年最大型的新股，而宁德时代（3750）以集资410亿元排第二名。

