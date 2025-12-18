Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

6只新股同日招股 包括卧安机器人 合共集资近74亿 5只不设回拨

股市
更新时间：11:47 2025-12-18 HKT
发布时间：11:47 2025-12-18 HKT

年结收炉之前，新股市场继续热闹，今日（18日）再有6只新股同日起招股，分别为家庭机器人系统提供商卧安机器人（6600）、数字孪生科技公司五一视界（6651）、中国高端国货护肤品牌林清轩（2657）、 预制钢结构建筑服务提供商美联股份（2671）、AI驱动药物发现及开发公司英矽智能（3696）及中国实时数据基础设施及分析解决方案供应商迅策 （3317），合共集资最多近74亿元，全数均于下周二（23日）截止认购，以及于12月30日正式上市，其中5只为「B制新股」，一成股份在港公开发售，不设回拨机制；而五一视界则是以特专科技公司（俗称18C）章程申请上市，5%在港公开发售，最多可回拨至20%。

卧安机器人主力攻日本、欧洲及北美

卧安机器人拟发行2,222.23万股H股，招股价63至81元，集资最多约18亿元，每手100股，入场费8,181.69元，国泰君安国际及华泰国际为联席保荐人。该股引入HACF、Cithara、Infini、China Orient EIF、China Orient MSMF、Wind Sabre、Yield Royal、Sage Partners及Sage Sunshine合共9名基石投资者，认购金额8,998万美元。

集团主要市场包括日本、欧洲及北美，致力于构建以智慧家庭机器人产品为核心的生态系统，产品主要包括增强型执行机器人、感知与决策系统及其他智能家庭产品与服务。品牌名称为SwitchBot及Acemate，截至最后实际可行日期，家庭机器人系统产品共有涉及47个SPU的7个产品类别。

业绩方面，卧安机器人今年上半年收入录3.96亿人民币，按年升44%，期内盈利录2,790.3万人民币，去年年同期则蚀1,364.1万人民币，按年扭亏为盈。

至于是次集资所得款项净额用途，约66.5%用于持续提升研发能力，以进一步开发与其家庭机器人系统相关的关键技术及产品；约19.8%用于扩大销售渠道和地区覆盖，以及提升品牌的全球知名度；约3.8%用于偿还上市后24个月内的部分未偿还银行贷款；以及10%用作一般营运资金及公司用途。

五一视界为数字孪生科技公司

五一视界拟发行2,397.52万股H股，招股价30.5元，集资约7.3亿元，每手200股，入场费6,161.51元，中金公司及华泰国际为联席保荐人。此外，该股未有引入基石投资者。

集团为一家在中国的数字孪生科技公司，已围绕3D图形、模拟仿真及人工智能三大领域的技术发展核心竞争力。招股书指出，数字孪生技术是一种利用3D图形、模拟仿真及AI来生成实体物件或系统（例如城市建筑或车辆）的高精确度虚拟复制品技术。

招股书又指，集团主要为不同规模及行业的企业提供数字孪生解决方案，涵盖十多个领域，例如城市、水资源保护、能源、汽车、交通、机器人、娱乐及社交媒体；供应商则主要包括硬件供应商（例如一体机及专用设备）及软件供应商（例如场景设计、艺术渲染及数字模型建模）。目前主要在3项业务提供产品及解决方案，分别为数字孪生开发及应用平台51Aes、合成数据与仿真平台51Sim，以及专注于透过提供See3及Short3A开发者所需的高精数据资产奠定基础平台51Earth。

业绩方面，五一视界今年首6个月收入录5,382万元人民币，按年升62%，期内亏损9,404.9万元，按年扩大44.5%。

至于是次集资所得款项净额用途，约80%用于研发举措；约10%用于中国及海外的营销活动；以及10%用作营运资金及一般企业用途。

林清轩聚焦抗皱紧致类护肤品市场

林清轩拟发行1,396.64万股H股，招股价77.77元，集资约10.86亿元，每手50股，入场费3,927.72元，中信证券及华泰国际为联席保荐人。该股引入7名基石投资者，分别为富达基金、大湾区共同家园投资旗下Mega Prime、Duckling Fund、正心谷资本、鞠兴海旗下SS Capital、大家保险旗下大家人寿及Yield Royal Investment，认购金额合共6,200万美元。

集团聚焦抗皱紧致类护肤品市场，并以长期致力于旗舰品牌林清轩提供基于山茶花成分的高端护肤改善方案而著称，其中首款山茶花精华油于2014年问世。按全渠道销售的总零售额计，集团的山茶花精华油自2014年以来连续11年于所有面部精华油产品中位居全国榜首。

截至今年6月底，林清轩提供230个SKU，并占集团绝大部分收入，分别于2022年、2023年及2024年均总收入达99%。整体业绩方面，林清轩今年首6个月收入录10.52亿元人民币，按年增98%；期内盈利录1.82亿人民币，按年增1.1倍。

门店方面，截至6月底，在全国有554家门店，其中超过95%门店位于购物商场。根据灼识咨询的资料，按门店总数计，于中国的国货及国际高端护肤品牌中排名第一。

至于是次集资所得款项净额用途，约20%用于品牌价值塑造与传播；约20%用于提升全渠道销售网络的深化构建，以及建立海外销售渠道以推动市场渗透；约15%将用于加强生产及供应链能力；约15%用于技术研发及产品组合开拓；约15%用于内生孵化与外延并购双轮驱动，打造品牌矩阵；约5%用于运营及信息基础设施数字化、智能化建设；以及约10%用于营运资金及一般公司用途。

美联股份为预制钢结构建筑服务提供商

美联股份拟发行2,460万股H股，招股价7.1元至9.16元，集资最多约2.25亿元，每手300股，入场费2,775.7元，申万宏源香港为独家保荐人。该股引入彩云、Tiny Jade、吴兴华及Logic Selective为基石投资者，认购额合共5,150万元。

集团为预制钢结构建筑市场的工业领域的综合预制钢结构建筑分包服务提供商，为各行各业的建筑项目提供综合服务，涵盖项目设计和优化、采购、制造和安装，主要在中国（其次是在海外）从事预制钢结构建筑的建造。根据弗若斯特沙利文报告，按2024年收入计，于中国预制钢结构建筑市场的工业领域中排名第三，市场份额为3.5%。

业务主要分为预制钢结构建筑分包服务、专业工程总包，以及工业环保装备三个业务类别；客户主要是在汽车和汽车部件行业，占今年上半年收入62.8%，其次为餐饮及机械行业，分别占同期收入10.7%及10.4%。

业绩方面，美联股份今年首6个月收入录14.24亿人民币，按年升180%，期内利润6,262.9万人民币，升360%。

至于是次集资所得款项用途，约37.7%用于资本投资，包括兴建生产设施及购置设备；约26.7%用于拨付与新项目有关的预付费用；约12.3%用于加强销售和市场营销发展；约9.3%将预留作选择性收购及投资；约9%将分配于增强研发能力；以及约5%用作营运资金及一般企业用途。

英矽智能入场费12146元

英矽智能拟发行9,469.05万股，招股价24.05元，集资约22.8亿元，每手500股，入场费12,146.27元，摩根士丹利、中金公司及广发证券为联席保荐人。

集团已透过自主开发的生成式人工智能平台Pharma.AI产生逾20项临床或IND申报阶段的资产，其中3项资产已授权予国际制药及医疗保健公司，合约总价值最高为21亿美元，包括最高为1.1亿美元的预付款项总额及最高为19亿美元的里程碑付款，以及一项处于自主开发阶段的II期资产，在业界中处于相对较为先进的阶段。

招股书又指，集团采用项目制业务模式运营，主要收入来源为对外授权及合作安排，惟无法保证或明确预测未来收入产生情况。同时，集团通过药物发现及管线开发业务自主开发候选药物；共同开发授权药物并保留部分知识产权；以及与其他制药公司合作但不保留任何知识产权。

在利用Pharma.AI下，候选药物从靶点发现到临床前候选药物（PCC）（1）确认平均需时12至18个月，远短于传统方法（平均需时4.5年）。集团亦正将Pharma.AI的应用范围扩展至多个行业，如先进材料、农业、营养产品及兽医药物领域。

业绩方面，今年首6个月收入为2,745.6万美元，按年跌54%；期内亏损1921.5万美元，去年同期则赚803万美元，按年由盈转亏。

该股引入礼来（Lilly）、腾讯（700）、Oaktree、Schroders、淡马锡、瑞银、华夏基金、中国太保（2601）、易方达基金、富国香港、富国基金、嘉实、泰康人寿、RTW、Exome、Infini合共16名基石投资者，投资金额合共1.15亿美元。

至于集资所得款项净额用途，约48%用于为关键临床阶段管线候选药物的进一步临床研发提供资金；约15%用于开发新的生成式AI模型及相关的验证研究工作；约12%用于进一步开发及扩展自动化实验室；约20%用于为早期药物发现及开发（包括其他管线候选药物的临床前及临床阶段）的研发提供资金；以及5%用作营运资金及其他一般公司用途。

迅策拓实时数据基础设施及分析市场

迅策拟发行2,250股H股，招股价48元至55元，集资最多约12.38亿元，每手100股，入场费5,555.47元，国泰君安国际为独家保荐人。该股引入中视金桥（623）、Alphahill基金、富策控股、Infini、蔷薇香港、New Golden Future Limited、Cithara基金、FMF、Joy Mobile共9名基石投资者，投资金额合共3,957万美元。

集团为全行业企业提供涵盖数据基础设施及数据分析的实时信息技术解决方案，其系统整合服务促进客户拥有的环境（包括自主管理云端及本地部署系统）中的无缝部署。产品组合的核心是实时数据基础设施，一个统一数据平台，可以在数毫秒至数秒内收集、清理、管理、分析及治理来自多个来源的异构数据。

招股书提到，2024年中国的资产管理占中国实时数据基础设施及分析市场总量的11.2%；按2024年收入计，迅策于中国资产管理行业的实时数据基础设施及分析市场中排名第一，市场份额为11.6%。

业绩方面，迅策今年首6个月收入录1.98亿人民币，按年跌近30%；期内亏损8,942.9万人民，按年收窄12%。

至于集资所得款项净额用途，约65%用于进一步推展现有解决方案、开发新解决方案及提升技术能力；约15%用于深化在一系列其他产业的渗透；约10%用于提升营销能力；以及约10%用于营运资金及其他一般业务用途。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
06:45
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
12小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
18小时前
上环四贼匪劫找换店10亿日圆 一男子被捕
00:43
上环四贼匪劫找换店10亿日圆 一男子被捕
突发
2小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
18小时前
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
突发
14小时前
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
楼市动向
6小时前
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
影视圈
21小时前
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影视圈
4小时前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
饮食
21小时前
最强小三高调晒爱富商男友激罕现真身 肯买呢样嘢 网民呼：系爱呀！
「最强小三」高调晒爱 百亿富豪男友激罕现真身 纾尊降贵买呢样获赞：系爱呀
影视圈
2025-12-17 11:00 HKT