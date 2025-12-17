飞速创新转战港IPO　内部监控争议或成障碍

据星岛环球网报道，刚被深交所指出IT及财务内控存在缺陷等问题，深圳市飞速创新技术股份有限公司（下称「飞速创新」）便迅速调转方向，将目光投向了港股市场。近日，飞速创新二度更新港股招股书，继续推进上市进程。

作为一家典型的网络设备垂直跨境电商平台，飞速创新有著「全球第二大线上DTC（直接面向客户）网络解决方案提供商」的行业地位。自2023年起，飞速创新便在对赌压力下寻求上市融资，却在A股监管的严格问询中，暴露出信披真实性存疑、IT系统和财务系统内控制度存缺陷等问题。

而这些「前科」，无疑将成为飞速创新叩响港股大门的拦路虎。

关税冲击

成立于2009年4月的飞速创新，核心业务是通过线上平台FS.com向全球销售高性能网络设备、可扩展网络设备操作系统及云网络管理平台，产品应用于高性能计算、数据中心、企业网络及电信网络等场景。

据弗若斯特沙利文数据，以2024年营收计，飞速创新以6.9%的市占率位居全球第二，仅次于市占率12.1%的美国企业优倍快（Ubiquiti Inc.）。

飞速创新深耕的网络设备领域有著令其他电商行业难以企及的高毛利率水平。2025年前九个月，飞速创新毛利率高达52.6%。但2024年飞速创新净利润出现大滑坡，直至2025年才有所回暖，今年1—9月实现利润4.23亿元，同比增长20.5%。

产业链层面，飞速创新是典型的资源整合型外贸企业，产品供应来自全球200余家电信产品供应商及网络设备制造商，自有品牌SKU已超12万个。

但高度依赖海外市场的业务结构也暗藏风险——公司98%以上的产品销往海外，其中美国市场占比高达54%，使其在中美贸易摩擦中极易受到关税波动冲击。

2025年二季度，飞速创新部分产品适用的最高关税税率从44%一度飙升至188%，直接导致今年1—9月其关税成本占比同比提升8.6个百分点，增至12.5%。

对此，飞速创新表示，2025年初起已启动采购策略调整，通过减少中国地区采购比例、增加东南亚等低关税或零关税地区供应商合作，优化采购组合以降低销售成本。

融资对赌

在资本运作方面，飞速创新自2015年引入天使轮投资后，陆续已完成多轮融资。2021年11月，飞速创新C轮融资对价为18.33元/股，对应估值约66亿元。

值得关注的是，在融资过程中，飞速创新及实际控制人向伟与十余家投资人签订了对赌协议，约定若上市失败，投资人可要求向伟及公司回购股份。

截至目前，向伟通过直接及间接方式仍控制著飞速创新61.16%的投票权，这一持股比例与2023年递交A股招股书时一致，意味著股份回购尚未执行，公司或仍面临持续的对赌压力。

而在A股上市失利后，飞速创新也仅有少数股东通过向第三方折价转让股份实现退出。

A股审核留「前科」

此次冲击港股，飞速创新面临的最大争议，是其在A股上市过程中暴露出的诸多内控问题。

2023年3月，深交所首度受理飞速创新A股IPO申请，但随后却经历了长达14个月的问询与审核，直至2024年5月飞速创新主动撤销申请。

期间，深交所先后两次发出问询函，围绕飞速创新信息系统控制与数据真实性、异常交易、资金流水核查、数据权限控制、税务合规性等14个核心问题展开「扒皮式」拷问。

2025年1月，深交所正式向飞速创新及保荐机构招商证券、审计机构德勤华永及相关负责人发出监管函，监管函直言不讳地指出：飞速创新信披真实、准确、完整性存疑，IT系统和财务系统内控制度不健全，多项问询函回复内容与实际情况不符等。

具体来看，深交所现场督导发现三大核心问题：

其一，信息系统相关的内部控制存在缺陷，未能准确显示前台商城产品销量、评论数据等信息；

其二，自2023年6月起才完整保存半年内的系统操作日志，问询回复与实际情况不符；

其三，未制定反结账、反审核相关内部管理制度，具备财务系统操作权限的员工可无需审批直接执行上述操作，反映出财务内控存在缺陷，问询回复与实际情况不符。

此外，监管函还指出审计机构和中介机构诸多核查瑕疵，包括银行流水信息不一致、资金流水中交易对方关键字段缺失、替代测试中未获取物流面单或对账单等。

星岛视角

对于互联网电商平台而言，IT系统是核心经营载体与数据源头，其真实性、可靠性直接关系到财务数据的可信度。因其隐蔽性，电商平台过往刷单炒信、虚假流量、GMV造假案例更是屡见不鲜，监管在审核电商平台时，也尤为关注IT系统的真实、可靠、安全性，以防范财务造假风险。

飞速创新被监管函指出了诚信问题，使其转道港股的上市之路再度充满了不确定性，而向伟的这场资本突围之路，又能否经得起市场的检验？

《星岛》见习记者 屈慧 广州报道