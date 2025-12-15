恒指低开258点 阿里跌逾2% 万科境内债展期失败跌逾半成｜港股开市

市场普遍预期日本央行本周五（19日）加息四分一厘，并关注会否导致去年8月的日圆拆仓危机再现，成为环球股市走向的关键因素。有分析指出，日本加息触发金融危机的机会不大，预计恒指将维持在25000点至26300点区间上落。

马云获卢旺达总统接见

恒指今早低开258点，报25718点。科网股普遍向下，阿里巴巴（9988）创办人马云与雅虎共同创办人杨致远昨日现身卢旺达首都基加利，参加「非洲商业英雄」活动，并获卢旺达总统卡加梅接见；该股开市报150.8元，跌2.1%。

其他科网股中，腾讯（700）跌1.6%；美团（3690）跌0.8%；京东（9618）及小米（1810）则分别跌0.6%及1.5%；百度（9888）更跌逾3%。

汇控私有化恒生不会加价

另一方面，汇控（005）宣布对恒生（011）私有化方案的拟定对价为每股155元，在任何情况下均不会被提高，并将于明年1月8日表决方案；两股今早股价向变动不大，分别跌0.8%及升0.1%。

万科拟12月18日再开债券持有人会议

个股消息中，万科（2202）境内债「22万科MTN004」的展期方案未能得到债权人支持，仅余约5个工作日宽限期筹措资金，即最终付款期限为12月20日左右，并计划于12月18日召开第二次债券持有人会议。该股今早开市报3.48元，跌5.4%。

曾永坚：恒指短期25000至26300上落

香港股票分析师协会副主席曾永坚表示，外围走弱将为港股本周走势构成压力，而港股机构投资者已提前进入放假模式，资金无心恋战，内地政策预期亦屡次落空，估计在缺乏内地推出大刀阔斧刺激经济政策的支持下，恒指短期内将维持在25000至26300点区间内上落。

料不会触发日圆套息交易拆仓潮

对于市场关注日本央行加息，会否令全球股市重演去年8月的大跌走势。曾永坚表示，市场已对日本央行加息有所预期，除非今次日本央行加息幅度超预期，或央行释放陆续加息的讯号，否则不会触发庞大日圆套息交易拆仓潮，继而引发全球股市大幅下跌的情况。他坦言，「上次是毫无准备，这次市场已做好心理准备」。

所谓「日圆套息交易」，是指对冲基金借入低息日圆，然后兑换成美元或其他货币，在环球股市炒卖图利；如果日本加息，则可能令这些对冲基金沽股票套现然后偿还日圆贷款，即所谓拆仓。

展望本周，英国、欧洲、日本、泰国、印尼等央行将公布最新利率决议。同时美国将发布政府停摆之后的首份非农就业报告，包含10月部分和11月完整数据，美国最新CPI数据亦将在本周出炉。另外，中国11月「三头马车」数据及中国贷款市场报价利率（5年）等重磅数据同样于本周公布。

