Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

智汇矿业招股 入场费4555元 引入招金等基石投资者

股市
更新时间：14:10 2025-12-11 HKT
发布时间：14:10 2025-12-11 HKT

矿业公司智汇矿业（2546）由今日（11日）起至下周二（16日）招股，拟发行1.22亿股H股，一成在港公开发售，招股价4.1元至4.51元，集资最多5.5亿元，每手1,000股，入场费4,555.48元，将于12月19日正式挂牌，国金证券香港及迈时资本为联席保荐人。该股引入招金（1818）全资拥有公司斯派柯，以及大湾区共同家园投资旗下GIGA Industries及Poly Platinum为基石投资者，投资金额合共约2.24亿元。

专注于西藏锌、铅及铜矿

智汇矿业专注在中国西藏的锌、铅及铜的探矿、采矿、精矿生产及销售业务。根据上海有色网资料，以2024年西藏锌精矿、铅精矿及铜精矿的平均年产量计，分别排名第5位、第4位及第5位。于2024年，集团于西藏分别占锌精矿总产量11.1%、铅精矿总产量4.2%及铜精矿总产量0.1%。

集团的采矿作业位于西藏那曲市嘉黎县绒多乡，旗下蒙亚啊矿包括一个自2007年起已投入商业运营阶段的露天矿场和一个已于2025年第二季度开展商业运营的地下矿场。集团的采矿作业位于国家指定的金达整装勘查区内，在海拔5,000米至5,300米之间，分别持有面积约58.5平方公里的探矿权及面积约4.5平方公里的采矿权。

去年收入及盈利齐跌

业绩方面，去年收入录3.01亿元，按年跌45%；期内盈利录5,585.4万元（人民币，下同），按年跌64%。截至今年7月底止7个月，收入按年升2.53倍至2.57亿元；期内扭亏为盈，赚5,173.7万元，而2024年同期则亏损4,000元。

至于是次集资所得款项净额用途，约29.2%将用于全面提升采矿能力；约23.4%将用于增加在西藏现有采矿权范围内的探矿投资；约18.7%将用于提升选矿及精矿生产能力；约14%将用于投资及收购具有增长潜力的资产；约7.7%将于2030年之前用作营运资金及其他一般企业用途；约7%则将于2026年之前用作偿还银行贷款。

相关文章：希迪智驾招股 回拨最多20% 入场费2656元

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
影视圈
6小时前
40岁港妻老公出轨「直播」摊牌 对方咁反应 网民献「教科书级」攻略自保｜Juicy叮
40岁港妻老公出轨「直播」摊牌 对方咁反应 网民献「教科书级」攻略自保｜Juicy叮
时事热话
4小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
6小时前
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
生活百科
2025-12-10 15:13 HKT
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
影视圈
17小时前
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
1小时前
TVB视帝曾传婚变外地夜蒲  邮轮登台走入粉丝群一度混乱  超低胸美女埋身来者不拒
TVB视帝曾传婚变外地夜蒲  邮轮登台走入粉丝群一度混乱  超低胸美女埋身来者不拒
影视圈
23小时前
车Cam直击｜鸭脷洲的士冲红灯 撞飞过路女学生
00:44
车Cam直击｜鸭脷洲的士冲红灯 撞飞过路女学生
突发
6小时前
00:27
中环历山大厦女子厕所诞婴 与BB一并送院
突发
1小时前