智汇矿业招股 入场费4555元 引入招金等基石投资者

矿业公司智汇矿业（2546）由今日（11日）起至下周二（16日）招股，拟发行1.22亿股H股，一成在港公开发售，招股价4.1元至4.51元，集资最多5.5亿元，每手1,000股，入场费4,555.48元，将于12月19日正式挂牌，国金证券香港及迈时资本为联席保荐人。该股引入招金（1818）全资拥有公司斯派柯，以及大湾区共同家园投资旗下GIGA Industries及Poly Platinum为基石投资者，投资金额合共约2.24亿元。

专注于西藏锌、铅及铜矿

智汇矿业专注在中国西藏的锌、铅及铜的探矿、采矿、精矿生产及销售业务。根据上海有色网资料，以2024年西藏锌精矿、铅精矿及铜精矿的平均年产量计，分别排名第5位、第4位及第5位。于2024年，集团于西藏分别占锌精矿总产量11.1%、铅精矿总产量4.2%及铜精矿总产量0.1%。

集团的采矿作业位于西藏那曲市嘉黎县绒多乡，旗下蒙亚啊矿包括一个自2007年起已投入商业运营阶段的露天矿场和一个已于2025年第二季度开展商业运营的地下矿场。集团的采矿作业位于国家指定的金达整装勘查区内，在海拔5,000米至5,300米之间，分别持有面积约58.5平方公里的探矿权及面积约4.5平方公里的采矿权。

去年收入及盈利齐跌

业绩方面，去年收入录3.01亿元，按年跌45%；期内盈利录5,585.4万元（人民币，下同），按年跌64%。截至今年7月底止7个月，收入按年升2.53倍至2.57亿元；期内扭亏为盈，赚5,173.7万元，而2024年同期则亏损4,000元。

至于是次集资所得款项净额用途，约29.2%将用于全面提升采矿能力；约23.4%将用于增加在西藏现有采矿权范围内的探矿投资；约18.7%将用于提升选矿及精矿生产能力；约14%将用于投资及收购具有增长潜力的资产；约7.7%将于2030年之前用作营运资金及其他一般企业用途；约7%则将于2026年之前用作偿还银行贷款。

相关文章：希迪智驾招股 回拨最多20% 入场费2656元