蔚来「御用」激光雷达公司登陆港股 忧降价与侵权双重挑战

12月10日，高性能激光雷达提供商Seyond Holdings Ltd.（2665，下称图达通）通过De-SPAC（即特殊目的收购公司并购交易）方式，正式登陆港交所，保荐人为清科资本、中信证券及中信建投。

这也是继禾赛科技、速腾聚创之后，国内第三家成功冲刺资本市场的激光雷达企业，并且是首家通过De-SPAC上市的硬科技企业。《星岛》了解到，图达通获准许股权融资股份数目为3,708.16万股，上市后已发行股份总数为12.99亿股（含原SPAC公司的存续股份），每股价格10元，所得款项净额3.605亿港元。

在正式挂牌的昨天，图达通股价上演「过山车」行情。在高开10%报11元后，走势先抑后扬，上午11点左右一度暴涨73%至17.31元，随后快速回落，截至收盘，涨幅收窄至39.6%，报13.96元，总市值189.89亿元。

上市之路一波三折

图达通上市之路可谓历经坎坷，过去三年间跨市场、多路径反复抉择后，才终于登陆港股市场。

时间回溯至2023年初，图达通向美国SEC秘密递交招股书，计划当年上半年登陆纳斯达克。同年8月，该公司获得中国证监会境外上市备案批准，但最终却因市场环境变化及自身发展考量，上市未能成行。

有分析指出，图达通美股折戟与当时的激光雷达板块情绪相关。2023年2月，其竞争对手之一的禾赛科技登陆纳斯达克后股价大幅波动，首周股价触及高点23.59美元，至8月股价已较峰值缩水逾50%，反映市场对该板块热情降温。

此后图达通选择港股SPAC「曲线上市」。2024年12月，其与港交所SPAC公司TechStar（2022年12月上市的公司，发起人包含信银资本、清科集团等）签订业务合并协议，正式启动De-SPAC交易。值得注意的是，清科集团旗下清科资本，同时担任图达通的保荐人。

按照港交所规则，De-SPAC后的新上市主体需提交A1表格、聘请保荐人，并完整披露公司架构、业务模式、财务数据等信息。一位接近交易的资本市场人士向《星岛》表示，SPAC路径并未显著降低上市难度。

从图达通的港股进程来看，其同样历经波折。2025年2月该公司首次递表后，因半年内未完成流程自动失效，并于同年8月二次递表。至10月获得中国证监会境外上市备案批准后，其终于扫清核心制度障碍，11月上旬顺利通过港交所聆讯。

2025年毛利率首次转正

图达通成立于2016年，是设计、开发及生产车规级激光雷达解决方案的领军企业之一，主要为高级驾驶辅助系统、自动驾驶系统以及其他汽车及非汽车应用场景提供激光雷达解决方案。

根据灼识咨询的资料，图达通是全球首家实现量产的车规级高性能激光雷达解决方案供应商。2024年，该公司交付总计约23万台车规级激光雷达，按ADAS激光雷达解决方案销售收入计全球排名第四，市场份额为12.8%，位居禾赛科技、华为、速腾聚创之后。

从业绩数据来看，2022年至2024年图达通的营收从0.66亿美元攀升至1.60亿美元，年复合增长率约55.1%，主要得益于车规级激光雷达交付量增加；2025年前5个月同比微增0.81%至0.52亿美元，增速有所放缓。而需要注意的是，进入2025年，图达通的毛利率已首次转正。此前三年，其毛利率分别为-62.3%、-35.0%及-8.7%，盈利能力有改善趋势。

受庞大的前期研发开支影响，图达通至今迟迟未能盈利。2022年至2024年，公司分别亏损1.88亿美元、2.19亿美元及3.98亿美元，2025年前5个月亏损收窄至0.21亿美元，近三年半时间累计亏损8.26亿美元。

不过，在剔除金融工具价值变动、以股份为基础的薪酬及特殊目的收购公司并购交易支出后，该公司经调整的净亏损从2022年的1.43亿美元降至2024年的0.83亿美元，2025年前5个月则为0.19亿美元，亏损幅度已大幅缩减。

业务过度捆绑蔚来

对于资本市场而言，图达通与蔚来之间的关系或许最值得关注。实际上蔚来不仅是其股东（李斌透过基金持股逾9%），更是绝对核心客户。

2022至2024年及2025年前5个月，图达通来自蔚来的收入分别为0.59亿美元、1.10亿美元、1.46亿美元及0.45亿美元，分别占同期总收入的88.7%、90.6%、91.6%及86.2%。截至最后实际可行日期，蔚来已有9款车型搭载其激光雷达解决方案。

相较之下，禾赛科技过去三年间的前五大客户合计收入占比分别为53.1%、67.5%和59.9%，速腾聚创过去两年间第一大客户收入占比则分别为32.8%、34.7%，对於单一客户的依赖度远不及图达通。

正因大量收入集中于蔚来，图达通也警示风险称，倘若蔚来日后决定终止与公司的合作或减少合作深度，可能对公司的业务、财务状况和经营业绩造成重大不利影响。

据招股书披露，图达通目前已不可避免开始受到影响。作为专门为蔚来Aquila超感系列系统设计的超远距激光雷达解决方案，「猎鹰」系列在2025年前5个月销量同比下降2.8%至6.9986万台，主要因配备该方案的蔚来汽车销量下降。

与此同时，面对新能源车市场价格战，蔚来2025年也对若干配备雷达的车型进行价格下调，下调范围约8%至11%。传导至供应链端，图达通的「猎鹰」系列售价已从2022年底的每台879美元，降至2025年5月底的每台687美元。

除了如何「去蔚来化」，如何解决侵权争议也是图达通未来要面对的难题之一。10月底，禾赛科技向法院提起诉讼，指控图达通发布的「灵雀E1X」与公司AT系列在产品外观、接口设计及核心技术路线方面涉嫌存在侵权行为。目前该案件仍处于立案阶段。

在近期一场沙龙上，有私募机构人士也向《星岛》表示，中国企业在竞争过程中对知识产权的保护相对较弱，想要进一步发展乃至出海，还需要搭建从产品创新到知识产权的完整体系。

