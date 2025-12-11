希迪智驾招股 回拨最多20% 入场费2656元

中国商用车智能驾驶产品及解决方案供应商希迪智驾 （3881），由今日（11日）起至下周二（16日）招股，拟发行约540.8万股H股，5%在港公开发售，该股按「18C规章」申请上市，即回拨最多20%，招股价为263元，集资约14.22亿元，每手10股，入场费2,656.52元，将于12月19日正式挂牌，中金公司、中信建投国际及平安证券香港为联席保荐人。

引入5名基石投资者

该股引入湘江智骋、智驾一号、工银瑞信、工银瑞信国际及前海开源群巍共5名基石投资者，认购金额合共约5.46亿元。

专注智能驾驶商用车

希迪智驾专注于对用于采矿及物流的封闭环境自动驾驶卡车、V2X（车路协同）技术及智能感知解决方案的研发，并提供以专有技术为基础的产品及解决方案，主要专注于封闭环境中的智能驾驶。根据灼识咨询资料，在中国（包括香港、澳门及台湾）所有智能驾驶商用车公司中排名第六，市场份额约为5.2%。

招股书又指出，截至最后实际可行日期，为中国某矿区交付了56辆自动驾驶矿卡，与约500辆有人驾驶卡车混合行驶，组成全球最大的混编作业采矿车队。按2024年收入计，在中国自动驾驶矿卡解决方案市场排名第三。此外，集团的列车自主感知系统（TAPS）是中国唯一实现列车独立安全感知的产品。

去年亏损扩大逾倍至5.8亿

业绩方面，去年收入录4.1亿元（人民币，下同），按年升逾2倍，期内亏损5.81亿元，按年扩大约1.28倍；以今年首6个月计，收入则按年升58%至4.08亿元，期内亏损扩大逾2.7倍至4.55亿元。

至于是次集资所得款项净额用途，约55%用于未来5年的研发；约15%用于提高国内外商业化能力及进一步加强与国内及全球客户的合作；约20%用于进一步整合产业链上下游资源的潜在投资及并购机会；以及约10%用于营运资金及一般公司用途。

