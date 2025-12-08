Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

果下科技招股筹近7亿 入场费2030元 引入3名基石投资者

更新时间：11:30 2025-12-08 HKT
发布时间：11:30 2025-12-08 HKT

中国可再生能源解决方案及产品提供商果下科技（2655），由今日（8日）起至周四（11日）招股，拟发行3,385.29万股H股，一成在港公开发售，招股价20.1元，集资约6.8亿元，每手100股，入场费2,030.26元，将于12月16日正式挂牌，光大证券国际为独家保荐人。该股引入3名基石投资者，分别为惠开香港、Dream’ee HK Fund及雾凇资本，合共认购总金额7,425万元。

提供储能系统解决方案及产品

果下科技专注于研究及开发、并向客户及终端用户提供储能系统解决方案及产品，其储能系统解决方案和产品服务于并能够覆盖大型电源侧、大电网侧、工商业及住宅等多种应用场景，适用于中国市场及海外市场。

根据灼识咨询，集团为业内较早实现储能系统解决方案或产品的互联网云端整合及开发数字化能源管理全景互联网云平台的参与者之一。

去年收入大增2.26倍

业绩方面，果下科技去年收入录10.26亿元（人民币，下同），按年增2.26倍，期内赚4,911.9万，按年增约75%；以今年上半年计，收入录6.91亿元，按年升6.62倍，期内扭亏为盈，赚557.5万元，去年同期则亏损2,559万元。

至于是次所得款项净额用途，约44%将用于提升研发能力；约19%将用于建设海外运营及服务网络；约27%用于扩大大型储能系统产品、工商业储能系统产品及户用储能系统产品的产能；以及10%将用作营运资金及作其他一般公司用途。

