网红茶饮品牌「鼻祖」传调整IPO 弃美股转港上市

《星岛环球网》见习记者钟凯深圳报道

作为湖南长沙的城市消费名片之一，新茶饮品牌茶颜悦色的上市传闻在近期再度引发市场聚焦。有消息称，茶颜悦色母公司湖南茶悦文化产业发展集团有限公司正筹划调整上市路径，放弃此前传出的美国纳斯达克上市，转而冲刺港股 IPO。对此，茶颜悦色相关人士向《星岛》回应称，目前暂未接到管理层相关上市通知。

这已是2023年以来，茶颜悦色上市地传闻的第三次重大转向。早期市场曾首次传出其接洽港股IPO，2024年3月，消息称已选定中金公司、摩根士丹利担任保荐人；同年年底，又传出「弃港转美」，拟于2025年登陆纳斯达克。如今，传闻再度回流港股，两年内上市路径的反复拉锯，折射出其在资本市场抉择中的谨慎态度。

与茶颜悦色举棋不定形成鲜明对比的是，新茶饮赛道早已进入「上市竞速期」，包括奈雪的茶（2150）、茶百道（2555）、古茗（1364）、霸王茶姬（CHA）及蜜雪冰城（2097）等头部品牌均已完成上市，并借助资本力量开启了全国乃至全球化的扩张。反观坚持直营模式的茶颜悦色，虽然拥有高品牌知名度，但区域属性仍十分突出，市场拓展与规模化覆制能力不足的短板显著。

在行业竞争日趋激烈的背景下，如何突破模式瓶颈、强化核心竞争力，已成为茶颜悦色创始人吕良在冲刺资本市场前必须破解的关键命题。

在港股与美股之间徘徊

凭借「幽兰拿铁」等爆款产品积累的区域市场高认可度，茶颜悦色近年来逐步推进资本市场对接工作，其上市路径的摇摆与股权架构的调整形成清晰呼应。

2023年10月，市场首次传出茶颜悦色筹划IPO的消息；2024年3月，彭博报道称，茶颜悦色已选定保荐人，并计划在当年内赴港IPO，募资数亿美元。这一传闻很快在该公司的系列工商信息变更中得到印证，其中2024年2月，茶颜悦色的企业类型变更为「有限责任公司（港澳台投资、非独资）」，同时新增香港注册股东Rose Xanadu HK Limited，后者是一家2023年10月才成立的私人股份有限公司。

2024年6月，茶颜悦色发生大规模股权调整，包括天图资本、顺为资本、五源资本等5家投资方旗下7只基金悉数退出股东行列。截至目前，公司股东仅剩湖南茶悦品牌管理有限公司（由CYYS Tea Limited全资持股），以及Rose Xanadu HK Limited，持股比例分别为99.7203%、0.2797%。

这些操作被市场解读为搭建红筹架构的核心步骤，比如净化境内股权结构，引入香港资本主体等，为境外上市扫清股权障碍。而不同于互联网行业常用、用于规避外资准入限制的VIE协议控制模式，茶颜悦色采用的是股权控制型红筹架构，这与茶饮行业无外资投资限制的政策环境高度适配。

然而，此后上市计划却发生调整，先是2024年12月彭博报道，茶颜悦色放弃港股IPO，转向美国纳斯达克市场；接著在2025年11月，市场消息再度传出，其又筹划从纳斯达克改道港股上市。两地市场的取舍逻辑也引发外界关注。

艾媒咨询首席分析师张毅向《星岛》表示，在美股上市的企业，更侧重于出海与全球化布局，但目前茶颜悦色仍以湖南省内市场为主，出海步伐较慢，全球化并非当前优先项，港股与企业现阶段发展节奏更契合。据了解，直至2025年7月9日，茶颜悦色才宣布以电商形式向海外市场布局零售业务，但也仅涉及零食、文创等产品，茶饮门店全球化尚未启动。

张毅认为，港股市场对茶颜悦色的品牌价值与企业定位接受度或许更高，且能更好地承接国内对消费行业的扶持政策，在政策红利的理解与落地层面更具优势。他同时指出，对茶颜悦色这类企业而言，港股与美股两地准入门槛不存在本质区别，转换成本可控。

扩张节奏偏慢 直营模式与行业存落差

在新茶饮行业「规模化竞速」的浪潮中，茶颜悦色的扩张路径呈现出了鲜明的差异化。据了解，该品牌坚持纯直营模式，聚焦核心区域深耕，全国化与全球化步伐显著慢于头部同行。

从国内布局来看，成立于2013年的茶颜悦色虽然是最早出圈的国风茶饮品牌之一，但区域属性始终突出。在2025年11月中旬，茶颜悦色集团总经理助理熊晓青对外表示，目前该品牌的店面主要集中在湖南、湖北、重庆和江苏四个地区，总计已超过1,200家，在纯直营模式下，员工人数也已过万。

未来拓展门店的计划方面，茶颜悦色相关人士接受《星岛》采访时明确表示，公司接下来将继续在上述四个区域开拓门店。「公司力求每一步扩张都能踏实、稳健，在竞争激烈的市场环境下，依然采取坚持直营、练好内功、区域深耕、长期主义的策略」。

这一谨慎的扩张逻辑，与行业头部品牌的规模化打法截然不同。

截至2025年上半年，新茶饮品牌在资本的助力下呈现出扩张提速的趋势。其中蜜雪冰城凭借加盟模式，全球门店突破5.3万家，海外布局覆盖东南亚、拉美等市场；古茗门店数超1.1万家，沪上阿姨突破9,400家，也均以加盟模式为核心扩张引擎。而奈雪的茶主打直营模式（目前直营门店1,321家、加盟店317家），在门店数量方面远不及其他已上市同行。

对此，张毅表示，直营和加盟两种模式没有绝对的优劣势，它们的核心差异集中于盈利逻辑和发展节奏。一方面，直营模式聚焦门店C端收益，利润率相对更高，但扩张速度较慢，规模化能力较弱；另一方面，加盟模式核心是赚取供应链收益，利润率低于直营，但能通过快速铺设终端实现规模化增长。

上市前需补供应链与规模化短板

从市场窗口看，2025年前10个月，香港新股集资额累计约2,160亿港元，排名全球第一；1-11月，恒生指数显著上涨接近30%。在港股行情火热的背景下，市场对优质新茶饮企业仍持欢迎态度，但资本的核心关注点也十分明确。

张毅认为，资本市场主要关注两大硬核指标，一是营销层面的成长能力；二是盈利层面的增长潜力。「当前新茶饮赛道已趋于饱和，企业唯有在这两项指标上拿出亮眼成绩，才能凸显核心竞争力。」他续称，茶颜悦色若想在上市后实现更高的成长性，要么需要攻克直营模式的快速复制难题，要么则在夯实本地化直营基础后，通过加盟模式实现规模化扩张。

而上述两种路径，均需建立在组织能力、供应链管理能力的基础之上。这恰恰是茶颜悦色主要痛点。过往公司更多是聚焦于前端运营，供应链建设投入不足，也导致门店扩张始终保持克制。这一经营重心在企业表述中也得到印证，茶颜悦色相关人士对《星岛》表示，茶颜悦色的核心竞争力是由「产品、服务、文化」共同铸就，其中，产品以真材实料为根基，服务靠直营模式保障温度，文化则以中式美学构建情感共鸣。

相较之下，以供应链管理为核心优势的蜜雪冰城，凭借「平价定位+规模化加盟+自营供应链」的正向循环，实现了业绩高速增长。2021年-2024年，该公司营收从103.51亿元攀升至248.29亿元，归母净利润从19.10亿元升至44.37亿元，年复合增长率分别为34.2%、32.8%。亮眼的业绩也获得资本追捧，其自2025年3月上市后，股价最高涨至618.5港元，目前虽回落至412港元，但年内累计涨幅仍翻倍。

为破解增长瓶颈，茶颜悦色也在尝试构建第二增长曲线，包括近年来陆续孵化「鸳央咖啡」、「古德墨柠」、「小神闲茶馆」及「昼夜诗酒茶」等子品牌，将消费场景覆盖至早、晚时段，目前主要在长沙试点推广；同时拓展零售业务，推出零食、文创等产品，零售业务SKU总量超过300个。第三方数据显示，2024年其零食电商销售破亿，年销售额同比增长了12倍。

但对于新茶饮品牌而言，线下才是竞争的主场，构建连锁化、规模化能力仍是茶颜悦色冲刺上市前最需解决的课题。参考同业路径，原本以直营为主的奈雪的茶，过去两年已顺应行业趋势开放加盟。这或许能为茶颜悦色提供可借鉴的方向，但最终其将如何抉择，仍待市场观察。