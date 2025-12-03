Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美团遭Prosus大手减持 套现近43亿 暗示投资有欠潜力

股市
更新时间：11:21 2025-12-03 HKT
发布时间：11:21 2025-12-03 HKT

市场忧虑美团（3690）外卖业务竞争激烈之际，再遭南非Naspers旗下互联网投资旗舰Prosus大手减持。截至11月底，Prosus对美团持股量已降至2.18亿股或3.6%，较今年7月初时减少3,910万股。

根据Prosus中期报告披露，先在7月启动沽货，月内沽出价值2.49亿美元的美团股份，并在10月再沽出价值近3亿美元的股份，合共套现约5.39亿美元（约42.8亿港元），但未有披露股份数目。

腾讯对比美国同行有很大增长空间

Prosus行政总裁Fabricio Bloisi表示，公司无上限回购计划的资金来源不单是减持腾讯 （700） ，也包括出售有欠潜力的投资。截至9月底，Prosus半年累计沽出0.7%腾讯，套现46亿美元（约358.8亿港元），并在10月至11月出售708.93万股腾讯，套现5.86亿美元。

他又提到，若以市盈率角度考虑，腾讯对比美国同行有很大增长空间，故Prosus正在优化股票回购策略，「将继续保持目前的公开股票回购计划，但不会透露其他（计划减持）公司的名称」。
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
饮食
17小时前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
20小时前
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
22小时前
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜累计156死 宏志阁居民陆续回家执拾
突发
1小时前
大埔宏福苑五级火︱宏昌阁婆婆与外佣同遇难 女儿哀诉骤失至亲经历吁生者振作
大埔宏福苑五级火︱宏昌阁婆婆与外佣同遇难 女儿哀诉骤失至亲经历吁生者振作
突发
9小时前
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
时事热话
2025-12-02 11:06 HKT
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
时事热话
19小时前
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
影视圈
19小时前
稻香旗下中菜馆下午茶点心7折！烧卖虾饺/肠粉/排骨饭 70+款选择 只限1分店
稻香旗下中菜馆下午茶点心7折！烧卖虾饺/肠粉/排骨饭 70+款选择 只限1分店
饮食
17小时前
大埔宏福苑五级火︱菲佣原拟圣诞返乡团聚却葬身火海 遗下10岁儿子：盼长大做消防员
大埔宏福苑五级火︱菲佣原拟圣诞返乡团聚却葬身火海 遗下10岁儿子：盼长大做消防员
即时国际
10小时前