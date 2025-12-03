美团遭Prosus大手减持 套现近43亿 暗示投资有欠潜力

市场忧虑美团（3690）外卖业务竞争激烈之际，再遭南非Naspers旗下互联网投资旗舰Prosus大手减持。截至11月底，Prosus对美团持股量已降至2.18亿股或3.6%，较今年7月初时减少3,910万股。

根据Prosus中期报告披露，先在7月启动沽货，月内沽出价值2.49亿美元的美团股份，并在10月再沽出价值近3亿美元的股份，合共套现约5.39亿美元（约42.8亿港元），但未有披露股份数目。

腾讯对比美国同行有很大增长空间

Prosus行政总裁Fabricio Bloisi表示，公司无上限回购计划的资金来源不单是减持腾讯 （700） ，也包括出售有欠潜力的投资。截至9月底，Prosus半年累计沽出0.7%腾讯，套现46亿美元（约358.8亿港元），并在10月至11月出售708.93万股腾讯，套现5.86亿美元。

他又提到，若以市盈率角度考虑，腾讯对比美国同行有很大增长空间，故Prosus正在优化股票回购策略，「将继续保持目前的公开股票回购计划，但不会透露其他（计划减持）公司的名称」。

