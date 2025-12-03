美SEC煞停高杠杆ETF 连发9封警告信予发行商

美国证券交易委员会（SEC）近日向多间最活跃的高杠杆ETF发行商发出一连串警告信，以阻止推出股票、商品及加密货币2倍、甚至3倍回报的高杠杆ETF产品。据外媒报道，美国SEC周二发布了9封内容几乎相同的信件，并点名Direxion、ProShares与Tidal等公司，表明在关键问题未解决前，不会继续审批有关产品的申请。

要求发行商修改或撤回

SEC在信中指出，「我们致函是对于那些试图提供超过2倍杠杆曝险于基础指数或证券之ETF注册案表达担忧。」当局质疑这些基金所采用的风险评估基准，未能充分反映其杠杆后资产的实际波动性，要求发行商必须修改投资策略，否则应正式撤回申请。

杠杆型产品规模逾1600亿美元

此举标志近年美国基金审批趋势的重大转变。在过去几年，美国SEC对各类加密货币挂钩ETF、私募资产工具及复杂交易策略均持相对宽松态度。自疫情以来，这类透过期权放大回报的杠杆型产品，因能快速创造丰厚利润而深受投资者追捧，相关资产规模已攀升至1,620亿美元。

SEC发言人则表示，该机构不对正在进行中的注册案件发表评论。