生科股宝济药业招股 战略性聚焦四大领域 入场费2665元

更新时间：14:46 2025-12-02 HKT
发布时间：14:46 2025-12-02 HKT

生物技术公司宝济药业（2659）今日（2日）起至周五（5日）招股，拟发行3,791.17万股H股，一成香港公开发售，招股价26.38元，集资约10亿元，每手100股，入场费2,664.6元，将于12月10日正式挂牌，中信证券及海通国际为联席保荐人。该股引入安科生物香港、DC Alpha SPC及国泰君安证券投资（有关中和场外掉期）为基石投资者，投资金额合计约2亿元。

拥3大核心产品

宝济药业于2019年成立，战略性聚焦四大领域：大容量皮下给药、抗体介导的自身免疫性疾病、辅助生殖，以及重组生物制药。集团管线主要包括12款自主开发在研产品，包括3款核心产品KJ017、KJ103及SJ02（晟诺娃®）、4款其他临床阶段候选药物BJ007、KJ015、SJ04及KJ101，以及5款临床前资产BJ008、BJ009、BJ045、BJ047及BJ044。

当中核心产品包括SJ02（晟诺娃®），是一种长效重组人卵泡刺激素羧基末端肽融合蛋白（FSH-CTP），作为辅助生殖，用于进行控制性卵巢刺激、促进多囊泡发育及诱发排卵，今年8月已获得国家药监局NDA批准；KJ017则是一种处于NDA阶段的重组人透明质酸酶，用于大容量皮下给药（联合治疗）、由于各种原因导致的体液流失（单药治疗）、辅助皮下补液（联合治疗）；而KJ103是一种处于III期开发阶段的创新重组免疫球蛋白G (IgG)降解酶，用于治疗肾脏移植前脱敏及病理性IgG介导自身免疫性疾病。

根据弗若斯特沙利文资料显示，到2033年，四个战略性治疗领域在中国的临床可触及市场规模合计将约达500亿元（人民币，下同）。

去年亏损扩大逾倍

业绩方面，去年收入为616万元，按年减11%，亏损3.64亿元，按年扩大1.27倍；以年首6个月计，收入为4,199万元，按年升逾27倍，亏损1.83亿元，按年扩大9.4%。

至于是次集资所得款项净额用途，约53.5%用于核心产品（包括KJ017、KJ103及SJ02）研发及商业化；约17.7%用于推进其他现有管线产品及筹备相关登记备案；约8.4%用于持续优化专有合成生物学技术平台，以及研究和开发新候选药物；约10.4%用于提升及扩大生产能力；以及约10%用于营运资金及一般公司用途。

