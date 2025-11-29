Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

龙丰集团申上市 零售额计全港第一大药房 拟加开11间新店

股市
更新时间：13:27 2025-11-29 HKT
发布时间：13:27 2025-11-29 HKT

连锁药房龙丰集团递交上市申请，星展为独家保荐人。据弗若斯特沙利文报告，2024年按零售销售额计，该公司是香港第一大的药品零售商，市场份额为5.2%。

收入3年复合年增长50%

龙丰的收益来自零售店、在线销售平台及批发业务之商品销售。于2023、2024及2025财政年度，集团总收入分别为约10.94亿港元、20.21亿港元及24.61亿港元，三年间复合年增长率为50%。而2020年至2024年香港消费品零售总额的复合年增长率仅达3.6%。

首财季毛利率31.9%

纯利方面，2025财政年度约1.7亿港元，较2024财政年度的1.45亿港元，按年增长17.9%。于2023、2024、2025财政年度及2026财政年度第一季，整体毛利率分别为24.9%、29.3%、31.6%及31.9%。

集资所得预期用于多项用途，包括预期将用于上市后至2029年3月31日期间在香港开设最多11家新零售店，以扩大公司的线下销售管道；预期将用于采购存货供新增零售店开业；预期将用于招聘及培训将派驻新零售店的店铺员工、美容顾问及注册药剂师；预期将用于扩大公司的网上销售管道。

上水起家 现有29间实体店

上市文件指，龙丰集团前身是龙丰中西大药房，在1992年于上水龙丰花园开设，现有29家实体零售店。龙丰集团创办人、主席兼行政总裁谢少海、太太陈婉芳及女儿谢翠莹分别持有集团控股公司的97.29%、2.70%及0.01%权益。

相关文章：龙丰旺角据点再扩张 每月40万租弥敦道地舖 较旧租加14%

 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
大埔宏福苑五级火︱新抱哭诉老爷最后一刻 厕所内湿棉被裹身手握身份证：佢惊家人揾唔到
大埔宏福苑五级火︱新抱哭诉老爷最后一刻 厕所内湿棉被裹身手握身份证：佢惊家人揾唔到
社会
21小时前
02:28
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至128死83伤 150人仍失联 44死者遗体有待辨认
突发
2小时前
大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛
大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛｜Juicy叮
时事热话
8小时前
全城哀悼「欢乐不再」！ 《欢乐满东华》今晚改办《善心满东华》捐款热线筹得善款全数支援宏福苑火灾灾民
全城哀悼「欢乐不再」！ 《欢乐满东华》今晚改办《善心满东华》捐款热线筹得善款全数支援宏福苑火灾灾民
影视圈
4小时前
大埔宏福苑五级火｜消防处副处长陈庆勇被封「香港之子」  英文流利简报有条不紊  会考8A1B真学霸
大埔宏福苑五级火｜消防处副处长陈庆勇被封「香港之子」  英文流利简报有条不紊  会考8A1B真学霸
影视圈
3小时前
大埔宏福苑五级火︳救恩书院学生不幸离世 学校启动危机处理机制取消考试
亲子
7小时前
大埔宏福苑五级火｜生日前夕遭逢巨变 DSE考生忆逃生路5分钟被火吞噬 难舍同校生火海中离世
大埔宏福苑五级火｜生日前夕遭逢巨变 DSE考生忆逃生路5分钟被火吞噬 难舍同校生火海中离世
社会
4小时前
刘松仁大量家庭照曝光 罕有剖白复杂家世：我爸爸有两个老婆 曾对妈妈心生怨恨
刘松仁大量家庭照曝光 罕有剖白复杂家世：我爸爸有两个老婆 曾对妈妈心生怨恨
影视圈
11小时前
前TVB吸金绿叶谈大仔患罕见病：点解偏偏选中我？ 已比预期长命 盼父子齐登极乐世界
前TVB吸金绿叶谈大仔患罕见病：点解偏偏选中我？ 已比预期长命 盼父子齐登极乐世界
影视圈
10小时前
大埔宏福苑五级火｜街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现 网民感动：香港人默契
大埔宏福苑五级火｜街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现 网民感动：香港人默契｜Juicy叮
时事热话
4小时前