龙丰集团申上市 零售额计全港第一大药房 拟加开11间新店

连锁药房龙丰集团递交上市申请，星展为独家保荐人。据弗若斯特沙利文报告，2024年按零售销售额计，该公司是香港第一大的药品零售商，市场份额为5.2%。

收入3年复合年增长50%

龙丰的收益来自零售店、在线销售平台及批发业务之商品销售。于2023、2024及2025财政年度，集团总收入分别为约10.94亿港元、20.21亿港元及24.61亿港元，三年间复合年增长率为50%。而2020年至2024年香港消费品零售总额的复合年增长率仅达3.6%。

首财季毛利率31.9%

纯利方面，2025财政年度约1.7亿港元，较2024财政年度的1.45亿港元，按年增长17.9%。于2023、2024、2025财政年度及2026财政年度第一季，整体毛利率分别为24.9%、29.3%、31.6%及31.9%。

集资所得预期用于多项用途，包括预期将用于上市后至2029年3月31日期间在香港开设最多11家新零售店，以扩大公司的线下销售管道；预期将用于采购存货供新增零售店开业；预期将用于招聘及培训将派驻新零售店的店铺员工、美容顾问及注册药剂师；预期将用于扩大公司的网上销售管道。

上水起家 现有29间实体店

上市文件指，龙丰集团前身是龙丰中西大药房，在1992年于上水龙丰花园开设，现有29家实体零售店。龙丰集团创办人、主席兼行政总裁谢少海、太太陈婉芳及女儿谢翠莹分别持有集团控股公司的97.29%、2.70%及0.01%权益。

