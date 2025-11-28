Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中汇集团全年纯利跌28% 加大师资及校园投入 推动全生命教育周期

民办教育集团中汇集团（382）公布截至2025年8月底止全年业绩，营业额按年增7.7%至24.89亿元人民币，纯利则按年大跌28.1%至5.14亿元人民币，每股盈利43.79分。末期股派7.4港仙，按年少26%。首席财务官廖旭东表示，纯利下跌乃受师资建设、校园设施升级等投入加大影响。

大湾区非学历培训市场潜力大

中汇集团表示，大湾区每年逾200万产业工人需数字化技能提升，加上全国3.2亿退休人口带来的终身学习需求，非学历培训市场潜力巨大。该集团计划将教育服务，从校园延伸至全生命周期，巩固行业领先地位。

校友网络向港澳及海外拓展

国际化方面，该集团表示，首批30名外籍留学生已入读，来自12个国家，主攻商科及汉语文学，未来将增设人工智能、计算机等热门专业。该集团表示，香港教学中心筹建顺利，拟进一步吸引港澳学生，建立「留学大湾区」品牌；澳洲中汇学院首获硕士学位授予资格，标志其课程国际认可度提升。中汇指，目前已累计培养超过30万名毕业生，校友网络正向港澳及海外拓展。

