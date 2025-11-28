Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

两只IPO今起招股  纳芯微引比亚迪及小米等为基投 卓越睿新集资最多5.1亿元

股市
更新时间：14:48 2025-11-28 HKT
发布时间：14:48 2025-11-28 HKT

两只新股今日起（28日）至12月3日招股，其中专注于晶片研发和设计的纳芯微 （2676） 拟发行1906.8万股H股，一成于香港作公开发售，最高发售价为116元，集资最多22.1亿元，每手100股，一手入场费约11717元。纳芯微预期将于12月8日挂牌买卖，中金公司、中信证券、建银国际为联席保荐人。

纳芯微引入7名基石投资者，包括元禾纳芯、比亚迪 （1211） 全资附属Golden Link、好易得国际、Perseverance Asset Management、3W Fund、小米 （1810） 全资附属Green Better、Dream’ee HK Fund，认购金额10.9亿元。

集资所得净额约20.96亿元

按最高发售价116元计，纳芯微集资所得净额约20.96亿元，其中约18%将用于提升底层技术能力，约22%用于丰富产品组合，约25%用于扩展海外销售网络，约25%用于战略投资及收购，余下10%作营运资金及一般企业用途。

根据弗若斯特沙利文资料，以2024年模拟芯片收入计，纳芯微在中国模拟芯片市场的所有模拟芯片公司中位列第14名，占市场份额0.9%，及在中国模拟芯片公司中位列第五名。

卓越睿新一手入场费约7686元

内地高校教学数字化解决方案提供商卓越睿新 （2687） 计划发行666.7万股H股，其中一成用作香港作公开发售，招股价介乎62.26元至76.1元，集资最多5.1亿元。每手100股，一手入场费约7686.8元。卓越睿新预期将于12月8日挂牌买卖，农银国际为独家保荐人，但未设有基石投资者。

卓越睿新收入主要来自数字化教学内容服务及产品，以及数字化教学环境服务两种类型。弗若斯特沙利文资料显示，2024年中国高等教育教学数字化市场所有公司中，卓越睿新收入排名第二，市场份额为4.0%，服务及产品涵盖教育部认可的12个学科门类及92个专业。

相关文章：

