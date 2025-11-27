Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英皇国际公布与所有债权银行达成共识 财务状况保持稳健可靠

股市
更新时间：19:11 2025-11-27 HKT
发布时间：19:11 2025-11-27 HKT

英皇国际（163）发公告表示，与所有相关的银行已达成共识，现有银行贷款安排将根据于2025年11月26日已同意之商业条款函件复常，意味该集团银行贷款至少在2027年7月31日前不会到期，享有更大的财务灵活性以配合其未来业务发展。

英皇国际表示，一直保持稳健的营运表现及雄厚的物业组合，并与银行伙伴维持长期稳固的合作关系。是次公告进一步体现各大银行对英皇国际的发展前景及信贷能力充满坚实信心，亦反映公司财务状况稳健可靠，足以支持未来的持续发展。

致力有序发展业务、增加现金流

英皇国际一直致力有序发展业务，积极增加现金流。大股东杨受成过去四年多次以市价合共近60亿元回购多项英皇国际非核心收租物业；以至近年，英皇国际积极透过物业销售包括the MVP、One Jardine’s Lookout、澄天、寿臣山15号、畔海及半山捌号等项目，成功为公司增加可观收入。相信随著经济大环境重拾起色，加上高息环境有所减缓，本港私宅楼市从低位回升，私宅售价指数创近15个月来新高，在各利好条件下，公司能长足发展。

