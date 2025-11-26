港股暂反弹 料20及50日线阻力仍大｜古天后

11月26日，早上清凉，日间非常干燥。美股延续反弹，道指周二高开34点后曾小幅转跌，其后拾级而上，升幅一度扩大至734点，收市道指仍升664点或1.43%，报47112；标指升60点或0.91%，报6765；纳指倒升153点或0.67%，报23025。

「AI泡沫未有爆泡，只系漏气」

Meta据报正洽购Alphabet旗下Google嘅AI晶片，刺激后者股价收市上扬1.5%，创历史新高；Nvidia被抢市占率，股价一度急挫7.1%，收市跌幅收窄至2.6%，为表现最差道指成份股。服装零售商Abercrombie & Fitch（A&F）及电子产品零售商百思买（Best Buy）上调业绩展望，股价分别急升37.6%及5.3%。药厂默克（Merck）升5.2%，为升幅最大道指成份股。华尔街专家、Yardeni Research创办人Ed Yardeni认为，AI泡沫未有爆泡，只系漏气，不过标指今年底7000点目标，恐怕要押后到明年先实现，因为投资者沽出AI相关股份获利。

美国多项数据出炉，11月份会议局消费信心指数从10月95.5急降至88.7，远差过预期93.3；标普Case-Shiller楼价指数显示，9月份美国二十大城市楼价按年升1.36%，略低过估算上升1.4%，全国楼价升1.29%。此外，因华府早前停摆而暂停发放嘅数据陆续公布，当中，9月份零售销售按月升0.2%，差过预期增长0.4%，期内扣除汽车及汽油的销售增加0.1%，逊预期升0.3%。另一方面，美国9月份生产物价指数（PPI）按年升2.7%，略高过预期增加2.6%，按月增0.3%，符合预期，期内核心PPI按年升2.6%，略低过预期2.7%增幅，按月增0.1%，少过预期0.2%增幅。

美国10年期债息曾跌5.1个基点，报3.984厘，对息口较敏感嘅2年期债息降3.42个基点至3.4627厘。特朗普或圣诞节前提名下任联储局主席，美国财长贝桑于CNBC访问中预期，总统特朗普于圣诞节前提名下任联储局主席。美汇指数一度回落0.49%，报99.65，日圆上扬0.71%至155.8兑每美元。加密货币「一哥」比特币最多回吐3.19%，报86,220美元。

恒指企稳26000有机会补裂口

中美元首通电话，反映中美关系目前稳定，利好市场气氛，恒指昨日高开高走，一度升352点，高见26069，可惜午后二万六关再一次得而复失，报收25894，升幅收窄至178点。至于成交额2311亿元，亦未见配升势做到价量齐升，目前只视为调整市中反弹。不过阿里巴巴(09988)公布业绩后，一度带动夜期再度升越26000关，夜期曾高见26100水平，可惜其后BABA倒跌，夜期亦未能企稳26000关，ADR则逼近26000关，今早黑期则于26000水平徘徊，预期今早大市高开。

大市能否高开高走，仍要视乎一众科技股表现，只要能企稳26000关，大市短期仍有机会回补10月18日所遗下嘅下跌裂口26188-26252，期指顺势修复30日线26113，20日线26191及50日线26290。至于能否进一步再向上，则有待观察。目前大市于26200-26300水平阻力仍大，成功企稳则持续反弹，不过26500水平阻力更大。

基于年结将至，基金及一般投资者取向更为审慎，料大市再突破高位机会甚低，今年余下时间，料大市仍维持区间上落。至于短线大市料于25300-25500有支持，而上方26300至26500阻力不少。

古天后