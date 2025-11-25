金岩高岭招股 入场费3,686元 引入4名基石投资者

中国煤系煅烧高岭土公司金岩高岭（2693）今日（25日）起至周五（28日）招股，拟发行2,430万股H股，一成香港公开发售，招股价每股7.3元，集资约1.8亿元，每手500股，入场费3,686.82元，预期12月3日正式挂牌买卖，国元国际、民银资本为联席保荐人。该股引入平煤香港、创力香港、金源香港、德高矿山4名基石投资者，投资总额合计7,621.93万元。

在中国专营煤系高岭土

金岩高岭在中国专营煤系高岭土，拥有横跨从采矿、研发、加工到生产、销售的全价值链的整合能力。根据弗若斯特沙利文数据显示，按2024年中国煤系煅烧高岭土公司的收入计算，金岩高岭以5.4%的市场份额排名第五。

集团产品主要包括精铸用莫来石材料和耐火用莫来石材料，为精铸型壳和耐火材料的重要材料；同时亦销售生焦生粉，客户可进一步加工。招股书又提到，集团产品满足多个行业的关键需求，其中精铸用莫来石材料是汽车、航空、医疗及通用器械等行业铸造高精度零部件不可或缺的材料；耐火用莫来石材料则主要用于生产耐火材料，服务于冶金及建材等行业。

去年收入增长逾三成

业绩方面，金岩高岭去年收入为2.67亿元（人民币，下同），按年升30.5%；盈利录5,260.2万元，按年升20.6%。

至于是次集资所得款项净额用途，约70.8%将用于莫来石基铝矽系材料深加工项目，旨在提高耐火用莫来石材料的产能；约20.6%将用于建立矽铝新材料工程技术研究中心，从而显著提升研发能力，以持续开发新产品；约0.6%将于用于偿还若干银行贷款的本金总额及应计利息；余下8%将分配至营运资金及一般企业用途。

