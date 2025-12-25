星级大搜查丨明星圣诞惊魂骑呢礼物大晒冷！陈晓华收XX嗌离谱 陈凯咏收抽气扇最后咁解决？

普天同庆的圣诞节，交换礼物是大家最期待的环节，拆开礼物的一刻，可能是惊喜，也可能是「惊吓」！今集「星级大搜查」趁圣诞节，为大家搜查一下明星们收过最难忘的圣诞礼物，没想到许多明星都收过令人哭笑不得的「骑呢」礼物，当中厕纸、腊肠、抽气扇，甚至痔疮膏都榜上有名，创意十足！

厕纸竟是骑呢礼物大热门？

圣诞节交换礼物时，总有人喜欢恶搞，送出一些骑呢礼物。令人意想不到的是，厕纸竟然是众多明星共同的「噩梦」。陈晓华无奈表示自己收过「一卷厕纸」，大呼：「离晒大谱」，她在镜头前大表不满：「都唔买齐十卷畀我，要买一卷厕纸畀我，真系好离谱。」李佳芯亦见证藏在厕纸筒里的现金券，出现在圣诞派对交换礼物环节中。

草蜢在收骑呢圣诞礼物方面，也有心得。蔡一杰表示：「最特别𠮶啲礼物，通常都系唔应节𠮶啲……两卷厕纸，一系就一个痰罐刷。」苏志威笑言早年仍流行晒相的年代，年年都会收到相架作为圣诞礼物，他无奈表示：「我屋企最多相架。」

叶蒨文圣诞收零包装腊肠

除了实用的厕纸，有些食物也被明星分类为「骑呢礼物」的选择。叶蒨文分享，自己曾收到12条没有任何包装的腊肠，相当「有份量」。陈凯咏则收过更实际的礼物，「最骑呢𠮶啲送个抽气扇畀你，唔知做咩……纯粹要你拎返屋企。仲有几袋米啰，应该大家都试过。」让她感到莫名其妙。

何广沛圣诞获赠公事包极无奈

不过，要数最爆笑的圣诞礼物，非谭旻萱收到的「痔疮膏」莫属。她表示，朋友非常有心思地将礼物包装成一部单车的样子，让她满心欢喜地拆了半个钟，最后发现竟是一支痔疮膏，让她哭笑不得。而高海宁则收过厕所除味香剂，虽然具实用性，但并不是圣诞节会想收到的礼物。何广沛也有得物无所用的经验，他曾在圣诞节收到朋友赠送的公事包，作为明星的他笑言：「真系西装友中环返工拎住𠮶啲公事包，我收到系谂『点用呀』……完全用唔着呀，我唔会自己衬到套衫用到公事包啰！」

任达华黎诺懿收子女窝心礼物

明星们也收过不少温馨窝心的圣诞礼物，任达华甜丝丝地表示，收过最好的礼物是女儿任晴佳送的85%黑朱古力，因为女儿知道他的喜好，「已经好甜。」黎诺懿则认为，最好的礼物是在12月出生的细仔「小冬牛」，是上天赐予的最珍贵礼物。而关嘉敏就笑言，「因为我真系好Dry」，所以收到润肤产品作为圣诞礼物最开心，因为一定用到。

高海宁想赠佘诗曼圣诞礼物

至于今年圣诞节最想送礼物给谁，明星们也各有想法。高海宁最想送戒指给佘诗曼，「今年我觉得要送畀Man姐，一啲佢会戴嘅嘢，譬如戒指。原因系佢有讲过，佢唔戴戒指出街，会周身唔聚财，佢会专登返去戴返只戒指先出门口，送戒指亦可以令佢一戴住就谂起我！」

王敏奕则想送个「男朋友」给仍然单身的好友糖妹（黄山怡），「但系买唔到，所以好难呀！」而苏志威则想将一支桌球杆送给张智霖，「因为佢而家打返桌球。」最浪漫的莫过于陈豪，他希望送一个「二人之旅」给太太陈茵媺，让她可以好好放假休息。

看来，无论是窝心还是搞怪，圣诞礼物总能带来不少难忘的回忆。今年圣诞节你收的礼物有否中伏？留言向《星级大搜查》分享吧！

