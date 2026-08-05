美食博览｜下周四开锣 首设甜品及Gelato主题 参展商推1蚊玩游戏赢鲍鱼吸客

美食博览等五项展览将于本月13日下星期四起开幕，有超过30个国家及地区、超过1850家展商参与。其中美食博览更首设甜品及义式冰淇淋（Gelato）主题，搜罗多款新奇雪糕口味等过百款甜品。多间参展商出奇招吸客，当中包括设开幕活动，排首9位市民可用1元参加游戏，优胜的队伍可以获得获约150盒鲍鱼。

首9位市民1元玩游戏赢鲍鱼

安记海味与去年一样，再推开幕活动，首九位入场人士能以「一蚊」费用组队参与小游戏，胜出队伍可获约150盒鲍鱼。市场推广部经理潘先生表示，虽然去年参展受黑雨影响，销情略逊预期，不过仍看好今年生意，期望会有5%至10%增长。他分享，摊档除售卖产品外，亦会提供熟食，吸引不同客群。

他又认为，参展有助了解市民喜好，包括观察不同产品之间的销量差异，也可在推出新产品后观察市场反应，例如今次摊档就有售卖品牌推出的新口味零食鲍鱼，可供日后参考，调整下半年销售策略。

藉参展测试市场反应 预计销量可达六位数

另外，亦有公司希望透过参展了解香港市场反应。宏展（香港）投资有限公司市场部经理张先生指公司今年带来泰国奶茶品牌Karun的产品，并按照港人口味，推出香港限定的60%低糖版本产品。他透露，该品牌正考虑在港开分店，故藉参展测试市场反应，亦期望借此接触不同客户。张先生对今年生意有信心，预计销量可达六位数，以散客为主。

张先生表示，近年他所属的进口商公司业务重心从欧洲转向东南亚，因港人喜爱东南亚食品，除此之外，考虑到战事的燃油附加费等因素，东南亚食品的成本亦较易控制。该进口商已参展十年，张先生认为历年人流都保持稳定水平，但人均消费减少，因此需以新潮噱头吸引顾客。

膳营推动首席执行官兼联合创办人赵小姐则表示，公司今次带来韩国食疗品牌MEDISOLA，她指产品今年4月才引入香港，因此参展主要目标是吸引散客，让香港市民认识品牌，同时亦欢迎企业客户。她期望透过展会增加品牌知名度，并视乎反应决定下一步推广计划。

五项展览共有超过1,850家展商参展

美食博览、美与健生活博览、电．家居．博览将于8月13至17日香港会议展览中心举行，至于美食商贸博览及香港国际茶展则于8月13至15日同场举行，除美食商贸展览外的四个展览均开放予公众进场。五项展览共设有43个展馆，汇聚超过1,850家展商，展商来自超过30个国家及地区，带来全球各地的特色产品。当中，韩国馆面积较去年增加四成，成为今年规模最大的海外展馆。

美食博览首设甜品及Gelato主题

今届的美食博览更首设甜品及义式冰淇淋（Gelato）主题，搜罗多款新奇雪糕口味等过百款甜品。除了不同风味美食外，今年鱼类统营处及蔬菜统营处亦特别扩大展位，推广全新统一品牌「优鲜港品」，向大众展示本地渔农产品。

美食商贸博览加入宠物食品 开拓宠物友善商机

此外，美食商贸博览开放予商业买家参观，当中有展区展示最新餐饮科技，例如有香港展商展示智慧餐饮机器人，示范自动化与人工智能如何达到高效率的出餐服务。随著「宠物友善」商机兴起，今年展览首次加入宠物食品，有本地展商主打使用专利包装技术的宠物食品，开拓宠物友善商机。

香港贸发局副总裁林玉凤表示，今届美食商贸博览与国际茶展首次汇聚东盟十一国所有成员。刘骏轩摄

香港贸发局副总裁林玉凤表示，今届美食商贸博览与国际茶展首次汇聚东盟十一国所有成员，包括首度参展的文莱及东帝汶，亦首次迎来哥伦比亚及希腊的展商；今年国家农业农村部农业贸易促进中心亦组织多个省市的农产品参展，冀透过香港平台「走出去」。

多个展商亦推出与「6」相关的优惠

她又指，去年五项展览有超过50万入场人次，今年也希望能继续有相当的人次。她表示，适逢香港贸发局成立 60 周年，大会推出多项庆祝活动及消费优惠。公众人士凭指定大会宣传单张可于展览期间每天中午 12 时前免费入场，每日名额600个，而很多展商有提供展会限定的优惠，亦推出与「6」相关的优惠，希望吸引更多市民购物。

至于贸易买家方面，她指邀请海外买家的情况与过往相若，又特别提到香港是美食的分销中心，主要出口市场除了内地之外，东盟也是重要市场，很多买家都来自东盟市场。

记者：周育莹