借口查看24万元宝可梦卡片后夺走即逃 35岁无业男认盗窃罪判囚1年

35岁无业男今年4月在尖沙咀店舖借口查看宝可梦卡片，店主拿出2张卡片时伸手夺走逃逸，涉及价值共24万元。男子今于九龙城裁判法院承认盗窃罪，署理主任裁判官郑念慈直言本案相当严重，纵使法庭接纳被告因一时冒起的念头而单独犯案，案情亦接近「snatching（抢夺）」。郑官终判处被告入狱12个月，另喻被告谨记「唔好以为判咗刑就唔使赔」，若事主提出民事诉讼仍需赔偿。

被盗卡片昂贵事主可循民事诉讼追讨

案情指，被告伍子俊于今年4月9日下午，进入涉案尖沙咀售卖宝可梦卡片的店舖，他要求查看2张宝可梦卡片，店主遂从上锁的玻璃柜中取出卡片并放在盘上，被告突然拿走卡片，未有付款便逃去。店主随即报警，闭路电视拍摄到事发经过，被告翌日被拘捕，警诫下指「我偷咗呢2张卡，之后俾咗何生」。

控方提及被告有7次案底，其中1次与不诚实有关。控方又指被盗财物昂贵，事主可循民事诉讼途径追讨。辩方求情指，被告案发时失业近半年，他离婚后独力抚养一对子女，父母亦年迈。被告当时承受经济压力，一时贪心而犯案，现在深感后悔，故被告适时认罪，为求尽早回归家庭陪伴子女成长。

认盗窃罪但案情接近抢夺

郑官关注被盗物品并非食物，而是宝可梦卡片，「我都唔知咁贵，十几万一张」。若被告当时承受经济压力，理应无法购买卡片，故郑官质疑被告是否在进入店舖前已计划犯案，而非一时贪心。辩方澄清指，被告当时「行过舖头，咁跷见到」，而店内亦有平价卡片。

郑官判刑时指，本案并非一般拾遗不报或超市高买，被告在店内佯作购物，当店主展示2张卡片后，随即夺去逃走。纵使法庭接纳被告因一时冒起的念头而单独犯案，案情亦接近「snatching（抢夺）」。郑官又指被告有前科，在2025年6月因欺诈案件入狱，理应成为加刑因素。惟考虑到被告未曾在盗窃罪行上有前科，郑官认为18个月足以反映案件严重性，认罪扣减后判处被告入狱12个月。

案件编号：KCCC1110/2026

法庭记者：雷璟怡