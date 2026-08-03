的士及网约车综合笔试9月中开考 一文睇清报名方法/所需文件/应考地点/费用（附预约步骤）

政府将发出1万个网约车牌照，预计8月内邀请有意营运的平台申请牌照，争取11月底陆续发出首批牌照。规管网约车法例的大部分法律条文今起生效，的士及网约车综合笔试将取代的士笔试，由今日（3日）开始接受报名，首批考生于9月中开始应考综合笔试。《星岛头条》整合笔试的报名方法、所需文件、应考地点及费用等，让有意应考的读者一文看清。

的士及网约车综合笔试

的士及网约车综合笔试于2026年8月3日开始接受申请，首批考生于2026年9月中开始应考综合笔试。持有的士笔试及格成绩的考生的安排如下：

可在的士笔试及格后三年内及完成的士司机职前课程后的一年内申领的士正式驾驶执照； 若申领的士正式驾驶执照当天的士笔试及格成绩的日期已超过三年，须重新参加的士及网约车综合笔试方可申领的士正式驾驶执照及／或网约车车辆驾驶许可证。

持有有效的的士正式驾驶执照的人士可直接申领网约车车辆驾驶许可证，无须参加的士及网约车综合笔试。

甲部「的士及网约车营运」须在30题MC（多项选择题）中答对25题或以上

乙部「道路使用者守则」须在35题MC（多项选择题）中答对30题或以上

的士及网约车综合笔试包含两部分，考生须于45分钟内回答试卷内全部之试题。考核标准如下：

考核题数 试题类型 及格标准 考试时间 甲部：

的士及网约车营运 30题 多项选择题

的士及网约车载客服务的知识

(四选一) 地方试题

(四选一)



路线试题

(三选一)

答对25题或以上 45分钟 乙部：

道路使用者守则 35题 多项选择题

(三选一) 答对30题或以上

考生须于指定时间内回答试卷内全部之试题，并于两个部分均达到及格标准，其总成绩才会被视为及格。

的士及网约车综合笔试于长沙湾政府合署运输署辖下的笔试中心以电脑化形式进行。考生在应考前可于考试地点的「模拟考试机」熟习电脑化笔试的操作。

考生于应考的士及网约车综合笔试时，可在电脑萤幕选择以繁体中文、简体中文或英文作为应考语言。

身份证明文件（香港永久性居民：香港永久性居民身份证；香港居民：香港身份证；非香港居民：护照或有效旅游证件）（所示的证件须与运输署记录相符；如有损毁或逾期者将不被接纳）; 有效的香港正式驾驶执照; 及 考试排期信。