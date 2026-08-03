的士及网约车综合笔试9月中开考 一文睇清报名方法/所需文件/应考地点/费用（附预约步骤）
更新时间：13:58 2026-08-03 HKT
发布时间：13:58 2026-08-03 HKT
发布时间：13:58 2026-08-03 HKT
政府将发出1万个网约车牌照，预计8月内邀请有意营运的平台申请牌照，争取11月底陆续发出首批牌照。规管网约车法例的大部分法律条文今起生效，的士及网约车综合笔试将取代的士笔试，由今日（3日）开始接受报名，首批考生于9月中开始应考综合笔试。《星岛头条》整合笔试的报名方法、所需文件、应考地点及费用等，让有意应考的读者一文看清。
的士及网约车综合笔试
的士及网约车综合笔试申请及应考日期
的士及网约车综合笔试于2026年8月3日开始接受申请，首批考生于2026年9月中开始应考综合笔试。持有的士笔试及格成绩的考生的安排如下：
- 可在的士笔试及格后三年内及完成的士司机职前课程后的一年内申领的士正式驾驶执照；
- 若申领的士正式驾驶执照当天的士笔试及格成绩的日期已超过三年，须重新参加的士及网约车综合笔试方可申领的士正式驾驶执照及／或网约车车辆驾驶许可证。
持有有效的的士正式驾驶执照的人士可直接申领网约车车辆驾驶许可证，无须参加的士及网约车综合笔试。
的士及网约车笔试分甲乙两部分
- 甲部「的士及网约车营运」须在30题MC（多项选择题）中答对25题或以上
- 乙部「道路使用者守则」须在35题MC（多项选择题）中答对30题或以上
的士及网约车综合笔试包含两部分，考生须于45分钟内回答试卷内全部之试题。考核标准如下：
|考核题数
|试题类型
|及格标准
|考试时间
|甲部：
的士及网约车营运
|30题
|多项选择题
的士及网约车载客服务的知识
(四选一)
路线试题
(三选一)
|答对25题或以上
|45分钟
|乙部：
道路使用者守则
|35题
|多项选择题
(三选一)
|答对30题或以上
考生须于指定时间内回答试卷内全部之试题，并于两个部分均达到及格标准，其总成绩才会被视为及格。
的士及网约车综合笔试考试中心及应考语言
的士及网约车综合笔试于长沙湾政府合署运输署辖下的笔试中心以电脑化形式进行。考生在应考前可于考试地点的「模拟考试机」熟习电脑化笔试的操作。
考生于应考的士及网约车综合笔试时，可在电脑萤幕选择以繁体中文、简体中文或英文作为应考语言。
应考的士及网约车综合笔试需要携带甚么文件?
- 身份证明文件（香港永久性居民：香港永久性居民身份证；香港居民：香港身份证；非香港居民：护照或有效旅游证件）（所示的证件须与运输署记录相符；如有损毁或逾期者将不被接纳）;
- 有效的香港正式驾驶执照; 及
- 考试排期信。
应考笔试当日程序
- 到达运输署后，考生可先到驾驶考试排期事务处大堂等候。
- 请按工作人员指示排队进入笔试等候处，然后关上手提电话及具响闹功能的电子装置（如智能手表）。
- 在笔试等候处，请留心监考员所说明的考试须知事项，然后请按监考员指示进入考试室登记。
- 完成登记后，考生将获分配电脑，考生安顿好后便可按照电脑指示进行笔试。
- 考试完毕后，请留意电脑萤幕显示的指示，领取成绩。
笔试预约步骤及费用
- 按此连结进入「网上预约驾驶考试」：https://www.gov.hk/drivingtest
- 拣选「申请驾驶考试排期及查询可供预约的驾驶考试日期」，再拣选「申请驾驶考试排期」。
- 使用「智方便」或电子证书档案进行身份认证
- 填写个人资料，拣选车辆申请类别为「的士及网约车」
- 提交预约申请及付款，考试费用为510元。
- 缴费完成后下载排期信。
最Hit
奇案解密︱山东四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小时下毒手灭门
2026-08-02 07:00 HKT
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」获理大Offer 揭「神走位」升学路线：努力你都可以系大学生｜Juicy叮
2026-08-02 13:12 HKT
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
2026-08-01 11:00 HKT