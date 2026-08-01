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全母乳喂哺率仅15.5% 医管局「爱婴医院」助推动 教储存为复工做好准备

社会
更新时间：07:00 2026-08-01 HKT
发布时间：07:00 2026-08-01 HKT

母乳喂哺可为产妇及婴儿带来不少好处。不过，医管局调查发现，本港产妇全母乳喂哺率明显降低，去年仅得15.5%。为推动母乳喂哺，医管局8间设有妇产科的医院成为「爱婴医院」，为产妇提供产前到产后的持续支援，由护士担任「母乳顾问」，教导妈妈正确的喂哺技巧，为有需要个案提供支援，并为在职妈妈们提供复工后的母乳喂哺技巧。

医管局母乳喂哺推广小组主席黄思琦指出，母乳含有大量营养素，有利婴儿脑部、神经组织及眼睛发展；而被誉为「黄金初乳」，即妈妈产后最初几天分泌的母乳，更有丰富的抗体、活细胞，有助增强婴儿抵抗力。妈妈喂哺母乳时，亦会分泌大量荷尔蒙，有助安定神经、稳定情绪，也会协助子宫收缩，帮助产后复元。

「母乳顾问诊所」会有护士担任「母乳顾问」，为有需要的个案提供协助。
「母乳顾问诊所」会有护士担任「母乳顾问」，为有需要的个案提供协助。
区女士坚持三胎都以母乳喂哺。
区女士坚持三胎都以母乳喂哺。

世衞吁头半年全母乳喂哺

根据世界衞生组织建议，婴儿出生后1小时起，应尽快喂哺母乳，并于首6个月以全母乳喂哺。不过，黄思琦指出，不少产妇于产假过后，母乳喂哺上出现樽颈，公立医院过去数年收到的产妇个案中，全母乳喂哺比率稍微下跌，去年仅得15.5%。衞生署调查亦发现，2020至2024年间，产妇出院之后全母乳喂哺率明显随时间下跌，尤其是出院两个月，即约产假结束之后，下降趋势更为明显。

为推动母乳喂哺，医管局8间设有产科的公立医院已成为「爱婴医院」，为产妇提供产前到产后支援。玛丽医院妇产科资深护师何丽芳表示，相关医院会为产妇提供母乳喂哺咨询及产前讲座、鼓励及协助妈妈第一次授乳及教导正确喂哺技巧，同时也会设立「母乳顾问诊所」，由护士担任「母乳顾问」，为有需要的个案提供协助。另外，在产假尾声，医院亦会教导妈妈如何有计划地储存母乳，准备复工衔接。

区女士育有3名子女，全部都以母乳喂哺长大。她忆述，子女上幼稚园时，抵抗力明显较其他同学好，「可能人哋（一个月）睇6次医生，佢一个月睇两次」。她又笑言母乳喂哺「经济实惠」，亦可于孩子「扭计」时即时喂奶。

记者：伍万庭

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