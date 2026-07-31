香港足球盛会2026｜曼城今晚启德公开训练 水樽长伞自拍棍不能入场 

全港瞩目的年度体育盛事「香港足球盛会2026」今日（31日）起至8月5日于启德主场馆隆重举行，曼城、国际米兰、车路士及祖云达斯四支世界级劲旅将轮流登场，为本港球迷带来高水平足球对决。赛事以外，大会亦安排公开训练环节，让球迷近距离一睹球星风采。

焦点赛事与公开训练

两场重头戏分别为8月1日晚上7时半的「朝日啤酒杯」，由曼城对撼国际米兰；以及8月5日同一时间的「健络通杯」，由车路士与祖云达斯争夺锦标。公开训练方面，曼城将于今晚7时半率先在主场馆训练，车路士则于8月4日晚上7时半登场，球迷可借此机会欣赏顶级球队的备战实况。

启德零售馆设曼城球星及名宿现身互动

「香港足球盛会」期间，启德零售馆2化身球迷朝圣地，曼城球星及名宿现身与球迷互动，设有曼城比赛日球迷专区、经典奖杯展示，以及曼城官方快闪店、MATCHLEGACY x MATCHWORNSHIRT 期间限定店等多个足球主题商店，Nike、adidas、PUMA等品牌亦推出球衣及周边产品，商户更推出限定消费奖赏，送出球衣及赛事门票等礼遇。

为带动消费气氛，启德零售馆推出「票尾经济」优惠，持「香港足球盛会2026」门票的球迷，可于比赛当日及前后三天在指定商户享用餐饮、购物及娱乐折扣。同时，「启德体育园之友」会员凭当日门票，以电子货币消费满港币600元，可换领小型行李寄存券；满港币1,200元则可换领任何尺寸行李寄存券一张，让球迷轻松观赛兼尽情购物。

优惠详情可参阅官方网站。

入场安排与天气应对须知

启德体育园提醒观众提早规划行程，并留意多项入场要点。首先，建议球迷提前领取实体门票，避免现场取票人流挤塞。场地将于活动开始前两小时开放进场，球迷应预留充足时间进行验票及安检。此外，场内禁止携带专业摄影器材、自拍棍、三脚架、球类及哨子等物品，而因应保安需要，任何容量的大小水瓶及容器（不论有否瓶盖）均不得带入场内。

因应天气不稳，观众出发前宜留意最新气象资讯，并穿着轻便衣物及防滑鞋履。场馆不容许携带长度超过35厘米的雨伞进场，球迷可选用场外临时储物架或雨伞桶暂存，惟需自行承担风险并记下序号以便取回；同时场地提供付费雨伞寄存服务，每次收费港币10元，亦可使用附近电子储物柜作短暂存放。