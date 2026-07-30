消委会‧咖啡机｜De'Longhi全自动机性价比高、咖啡口感厚实 $649小米半自动机获推荐（附产品全名单）

特浓咖啡机｜一杯香浓的特浓咖啡是不少打工人士的提神首选，市面上咖啡机款式众多且价格差异极大。消委会今日（30日）发表月刊，公布10款特浓咖啡机的测试报告，拆解各款机型的效能表现，一款售价6,888元的全自动咖啡机获评4分，被评为性价比最高；另一款半自动咖啡机售价仅649元，获评3.5分，高性价比获消委会推荐。《星岛头条》整理特浓咖啡机消委会测试报告，即睇10款样本效能比较、推荐产品名单及选购实用建议！

消委会联同国际消费者研究及试验组织（ICRT）进行了10款特浓咖啡机测试。测试样本主要于欧洲购买并由当地实验室评测，旨在评估全自动与半自动咖啡机的效能与实用性。

实验室参考欧洲标准 EN 60661 进行冲调，由专家味道评审。评分比重为：制作咖啡占50%、使用方便及个人化设定占35%、运作宁静度占10%、省电程度占5%。

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在全自动咖啡机组别中，以下四款产品获得4分总评，表现优秀：

De'Longhi Rivelia (EXAM440.35.W) ：售价$6,888，总评4分。性价比最高，连续冲调时咖啡温度稳定。

：售价$6,888，总评4分。性价比最高，连续冲调时咖啡温度稳定。 De'Longhi Dinamica Plus (ECAM380.95.TB) ：售价$10,988，总评4分。日常操作方便，自动化制作泡沫咖啡。

：售价$10,988，总评4分。日常操作方便，自动化制作泡沫咖啡。 Jura J10 ：售价$23,880，总评4分。机身稳定且运作宁静，惟价格较高。

：售价$23,880，总评4分。机身稳定且运作宁静，惟价格较高。 Krups EA9108 Sensation：售价$8,198，总评4分。连续冲调时咖啡温度理想且稳定，操作简单。

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在半自动咖啡机组别中，以下产品整体表现不俗，适合喜爱亲手冲配的用家：

小米 Xiaomi (CME003) ：无磨豆功能，售价仅$649，总评3.5分。省电表现极佳，适合预算有限的用家。

：无磨豆功能，售价仅$649，总评3.5分。省电表现极佳，适合预算有限的用家。 De'Longhi Dedica Duo (EC890.M) ：无磨豆功能，售价$2,498，总评3.5分。连续冲调时咖啡温度维持稳定。

：无磨豆功能，售价$2,498，总评3.5分。连续冲调时咖啡温度维持稳定。 Philips Barista Brew (PSA3328/01) ：内置磨豆功能，售价$5,998，总评3.5分。使用方便，清洁简单。

：内置磨豆功能，售价$5,998，总评3.5分。使用方便，清洁简单。 De'Longhi (ECP35.31)：无磨豆功能，售价$1,848，总评3.5分。宁静程度高，操作时机身稳定。

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样本编号 组别 品牌及型号 售价 制作咖啡 使用方便程度

& 个人化设定 宁静程度 省电程度 总评 AE1 全自动 De'Longhi Rivelia EXAM440.35.W $6,888 4.5 4.0 3.0 4.5 4.0 AE2 全自动 De'Longhi Dinamica Plus ECAM380.95.TB $10,988 4.5 4.0 3.0 4.5 4.0 AE3 全自动 Jura J10 $23,880 4.5 4.0 4.0 3.5 4.0 AE4 全自动 Krups EA9108 Sensation $8,198 4.0 3.5 4.0 3.0 4.0 MEG1 半自动 (具磨豆) Philips Barista Brew PSA3328/01 $5,998 3.0 4.0 3.0 2.5 3.5 MEG2 半自动 (具磨豆) Smeg EGF03PBUK $8,800 3.0 3.5 3.5 2.0 3.0 ME1 半自动 (无磨豆) 小米 Xiaomi CME003 $649 3.5 3.5 4.0 4.5 3.5 ME2 半自动 (无磨豆) De'Longhi Dedica Duo EC890.M $2,498 4.0 3.0 4.0 4.0 3.5 ME3 半自动 (无磨豆) De'Longhi ECP35.31 $1,848 3.5 3.0 4.0 2.0 3.5 ME4 半自动 (无磨豆) Gaggia Classic E24 (RI9481) $6,180 3.5 2.0 3.0 1.0 3.0 *注：上述所有评分细项（制作咖啡、使用方便及设定、宁静程度、省电程度）与「总评」之满分皆为 5 分。

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在「制作咖啡」测试中，全自动机表现理想。De'Longhi Rivelia（AE1）在连续冲调时咖啡温度稳定，而 Krups EA9108 Sensation（AE4）连续冲调时平均温度接近理想的67°C。

然而，多款半自动咖啡机在连续冲调时温度不够稳定。Philips Barista Brew（MEG1）第1杯与第3杯相差11.6°C；无磨豆功能的小米 Xiaomi CME003（ME1）及 De'Longhi ECP35.31（ME3）温度差更达12.9°C及12.8°C。仅半自动机 De'Longhi Dedica Duo（ME2）能在此情况下维持温度稳定。

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在口味评审测试上，专家评审团队发现，大部分全自动咖啡机表现卓越，包括 De'Longhi 的 Rivelia (AE1) 和 Dinamica Plus (AE2)，以及 Jura J10 (AE3)，在味道评审中均获得4.5分的高评价，消委会形容咖啡的酸度、苦味和涩味协调平衡，口感厚实，脂层丰厚，余韵持久。半自动咖啡机则各有千秋，De'Longhi Dedica Duo (ME2) 表现突出，获得4分，显示其即使作为半自动型号，亦能稳定萃取出高品质的咖啡。小米 Xiaomi (CME003)（ME1）及 De'Longhi ECP35.31 (ME3) 等型号亦获得不俗的3.5分。

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全自动机因一键操作而获较高评分，普遍获3.5分至4分。型号如 De'Longhi Rivelia（AE1）及 Dinamica Plus（AE2）均能自动制作泡沫咖啡，且可自由微调研磨度与浓度。

半自动机则因需要用家手动压粉及控制时间，方便度评分较低。其中 Gaggia Classic E24（ME4）仅得2分，水缸拆卸不便，且功能设定单一。此外，小米 Xiaomi CME003（ME1）及 De'Longhi ECP35.31（ME3）的水缸同样不易拆装。

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「运作时的宁静程度」测试中，各样本评分介乎3分至4分。全自动咖啡机由于内置磨豆及自动压粉等复杂结构，运作声音通常较大。例如 De'Longhi Rivelia（AE1）及 Dinamica Plus（AE2）仅获3分。

获得4分较宁静表现的包括全自动机 Jura J10（AE3）及 Krups Sensation（AE4），以及半自动无磨豆功能的小米 CME003（ME1）、De'Longhi Dedica Duo（ME2）和 ECP35.31（ME3），操作时机身相对稳定且噪音低。

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「省电程度」测试中，评分由1分至4.5分不等。全自动机 De'Longhi Rivelia（AE1）及半自动无磨豆机小米 CME003（ME1）表现最优，均获4.5分。小米 CME003 预热及制作耗电仅3.59Wh，De'Longhi Rivelia 制作泡沫咖啡也仅用12.71Wh。

相比之下，半自动机 Gaggia Classic E24（ME4）仅获1分，备用耗电较高，预热及制作更耗电达48.46Wh。半自动机 Smeg EGF03PBUK（MEG2）及 De'Longhi ECP35.31（ME3）也只得2分。

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购买与使用特浓咖啡机时，可参考以下建议：

按需选购：追求便利建议选全自动机；若喜爱控制咖啡风味和享受手作过程，则宜选半自动机。 注意连续冲调：若需连续冲调多杯咖啡，需注意部分半自动型号咖啡温度不稳定。 定期清洁保养：全自动咖啡机结构复杂，应定期日常清洗与除垢。部分型号水缸及配件拆卸较繁复。 留意耗电：部分半自动机预热或制作泡沫咖啡耗电较高。

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