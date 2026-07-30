台风「白海豚」爆发增强恐成今年风王 天文台：接近历史极端值 或直逼史上最强「泰培」？

台风白海豚或成今年「风王」？天文台昨晚在《天气随笔》表示，近日有电脑数值预报及人工智能模式，预测热带气旋「白海豚」的中心风力会再进一步增强，甚至接近历史极端值。

「白海豚」三日内 爆发增强至五级飓风

名字由香港提供

翻查纪录，「白海豚」在短短三日时间内，由热带风暴强度，增强至今日（30日）凌晨的超强台风，中心附近最高持续风力，已达270公里，在美洲的飓风分级中，已达最强级别的「五级飓风」。

「白海豚」名字由香港提供，意思是生活在珠江口水域的中华白海豚，亦是香港的吉祥物。

天文台指，各大电脑模式均显示「白海豚」所在海域海水温度极高、垂直风切变微弱，大气条件极佳，因此在延伸预报中均模拟出显著增强的趋势。各大模式均预估其拥有高度紧密的低压环流，但在位置与强度细节上仍有差异。

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史上最强西北太平洋台风 为1979年「泰培」

根据天文台资料，西北太平洋有记录以来最强的热带气旋分别是：

- 超强台风泰培（Tip；1979年）：中心最低气压为870百帕斯卡，中心附近最高持续风速达每小时305公里；

- 超强台风兰茜（Nancy；1961年）：中心最低气压为885百帕斯卡，中心附近最高持续风速同样达每小时305公里。

不过天文台亦提醒，分析坊间电脑模式预报图时，需要明白以下要点：

1. 未经修正的预报：电脑模式直接输出的预报仍受很多因素限制，与实况观测值之间仍存在一定偏差，只属于未经修正的模式原始数据。

2. 预报的不确定性：预报的时间越长，大气微小变化的累积误差越大。热带气旋未来的强度，取决于海温、高空辐散、干空气入侵及这连结会以新视窗打开。眼壁更替[5]过程等多个复杂因素，单一模式的极端预测往往具有相当大的变化空间。

天文台认为，这亦是预报员在热带气旋业务运作时的挑战，较高的海水温度及有利的大气环境可为「白海豚」提供有利的发展条件，但其最高强度仍取决于其结构能否维持，以及过程中会否出现被干空气干扰或出现眼壁更替等因素。天文台指，制订天气预报的精髓是将电脑模式的原始数据分析及修正为最有可能的预报。

天文台指，预报团队会继续密切监察「白海豚」及其他西北太平洋热带气旋的最新发展，并结合卫星、雷达及多个预报模式的数据进行评估。

中央气象台的预报路径。